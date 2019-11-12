Вечеринка бренда 404 NOT FOUND

Визионеры русской моды Алена Феликсова и Антон Рудзат отпраздновали год творческого союза в проекте 404 NOT FOUND, выход весенне-летней коллекции, а также историческое открытие собственного шоу-рума. Счастливая комбинация не оставила команде шансов на тихий семейный ужин — в штаб-квартире бренда состоялась романтик-гранж-вечеринка.

Тотальный рок взялся обеспечить Kito Jempere: из-за пульта-пакета с логотипом 404 диджей вышел в женском платье и сыграл на электрогитаре несколько песен из альбома Nirvana. А аплодировали перфомансу гости, одетые строго по формуле «романтика + гранж». Среди них — шеф Hamlet&Jacks Евгений Викентьев, генеральный продюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников и глава проекта «Новая Голландия» Роксана Шатуновская.