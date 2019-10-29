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Елизавета Боярская и Маргарита Мамун на приеме ювелирного дома Tous

В особняке XVII века на Хохловке чествовали высокое ювелирное искусство. Дом Tous привез больше ста произведений — от легендарного колье Tea Time до великолепной бриллиантовой парюры с мишками из музейного собрания. Специально для вечера студия Брусникина поставила иммерсивный спектакль: рассказом о своем мастерстве гостей встретила хозяйка ювелирного ателье, а солистка Большого Анастасия Меськова показала пластическое воплощение энергии драгоценного камня.

Выбрать украшения из коллекции Rosa Oriol пришли посол Tous Елизавета Боярская, певица Ян Гэ, актриса Анна Цуканова-Котт и другие.

  • Эва Вострокнутова

  • Саша Спилберг

  • Дарья Повереннова

  • Екатерина Вуличенко

  • Екатерина Директоренко

  • Глафира Тарханова

  • Мари Коберидзе

  • Мария Янковская

  • Наталия Лесниковская

  • Светлана Абрамова

  • Яна Лапутина

Leontiy Kasatkin,
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