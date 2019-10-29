Елизавета Боярская и Маргарита Мамун на приеме ювелирного дома Tous

В особняке XVII века на Хохловке чествовали высокое ювелирное искусство. Дом Tous привез больше ста произведений — от легендарного колье Tea Time до великолепной бриллиантовой парюры с мишками из музейного собрания. Специально для вечера студия Брусникина поставила иммерсивный спектакль: рассказом о своем мастерстве гостей встретила хозяйка ювелирного ателье, а солистка Большого Анастасия Меськова показала пластическое воплощение энергии драгоценного камня.

Выбрать украшения из коллекции Rosa Oriol пришли посол Tous Елизавета Боярская, певица Ян Гэ, актриса Анна Цуканова-Котт и другие.