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Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2019. Часть II

На ежегодной церемонии награждения в зале «Крыша» Гранд Отеля Европа главный редактор журнала Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк объявили победителей премии «Что где есть в Петербурге» 2019.

После народного онлайн-голосования на сайте Sobaka.ru финальный выбор сделали опытные фуди. В этом году к жюри присоединились издатель Борис Пиотровский, художник Покрас Лампас, глава КГИОП Сергей Макаров, идеолог благотворительного фонда Play & Help Екатерина Смольникова и еще двадцать горожан.

Среди лауреатов — гран-призер в номинации «Прорыв года среди молодых поваров» Павел Демин, шеф ресторана Meal, лучший бармен Тарас Завальнюк из Xander, лучший сомелье Наталья Маркова и многие другие, полный список которых вы можете посмотреть здесь. Увидеть первую часть красной дорожки можно здесь.

  • Светлана Сурсикова, Александр Михальчук и Екатерина Солнцева

  • Антон Исаков

  • Николай Мартюшев

  • Анна Слащева, Сергей Сорокин и Виктория Мосина

  • Полина Малина

  • Виктор Лыков 

  • Ирина Лылова 

  • Андрей Власов

  • Марина Позднякова, Роман Смирнов

  • Анна Долгушина, Мадина Кажимова

  • Анна Красовская 

  • Евгений Усачев

  • Наира Соседова

  • Валентина Филлипенко, Виолетта Драйгор

  • Иван Терехин, Евгений Голов

  • Анна Коварская, Александр Иорданов

  • Леонтий Касаткин

  • Алевтина Беспалова

  • Валерия Гигель

  • Анастасия Дубровская

  • Анастасия Жбанова, Никита Лихачев

  • Ольга Угарова

  • Ирина Пономаренко 

  • Алена Новикова, Константин Новиков

  • Валерия Кириенко

  • Татьяна Тэн

  • Екатерина Пеньковская

  • Татьяна Юрьева, Анна Лукьяненкова

  • Инесса Гаевская, Яна Лапикова, Елизавета Носова, Нина Гордеева

  • Анна Григорьева

  • Ольга Зелинская 

  • Екатерина Васильева

  • Ирина Чистякова

  • Сергей Шпонька

  • Влада Стрелец, Ксения Пантелеймонова

  • Ольга Аксянова 

  • Андрей Сазонов 

     

  • Тимофей Квасников

  • Даниил Карачев

  • Алина Малютина, Виктория Пятыгина (Собака.ru), Алена Анисимова, Маргарита Шмакова

  • Екатерина Резникова

  • Анна Бадаева

  • Ольга Залеско, Людмила Чехова

  • Екатерина Рубцова 

  • Вадим Сагиев 

  • Эдуард Федоров, Алиса Симонова

  • Ирина Новинская, Любовь Радолицкая

За разработку концепта и реализацию церемонии отвечало коммуникационное агентство «Мастерская-ДП» под руководством Дениса Попова, генерального продюсера премии «Что, где есть в Петербурге».

«Собака.ru» благодарит партнеров премии «Что где есть в Петербурге» 2019: Гранд Отель Европа, Baccarat, Greenfield и Jardin.

Фотографы: Михаил Вильчук, Елизавета Медунецкая, Никита Шубный, Александр Попов

Leontiy Kasatkin,
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