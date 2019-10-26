Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2019. Часть II

На ежегодной церемонии награждения в зале «Крыша» Гранд Отеля Европа главный редактор журнала Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк объявили победителей премии «Что где есть в Петербурге» 2019.

После народного онлайн-голосования на сайте Sobaka.ru финальный выбор сделали опытные фуди. В этом году к жюри присоединились издатель Борис Пиотровский, художник Покрас Лампас, глава КГИОП Сергей Макаров, идеолог благотворительного фонда Play & Help Екатерина Смольникова и еще двадцать горожан.

Среди лауреатов — гран-призер в номинации «Прорыв года среди молодых поваров» Павел Демин, шеф ресторана Meal, лучший бармен Тарас Завальнюк из Xander, лучший сомелье Наталья Маркова и многие другие, полный список которых вы можете посмотреть здесь. Увидеть первую часть красной дорожки можно здесь.