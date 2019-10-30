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Благотворительный концерт группы «Моральный кодекс»

Рок-группа «Моральный Кодекс» по приглашению клуба друзей «Привилегия» дала благотворительный концерт в Hard Rock Cafe. Вечер с участием солиста группы Сергея Мазаева помог собрать средства на строительство Женского кризисного центра в Токсово. В будущем — приюта для матерей-одиночек, находящихся в бедственном положении. 

Меценаты поддерживали инициативу и на аукционе после выступления. В числе крупнейших лотов — две виниловые пластинки «Морального кодекса» с автографами, картина «Золотая пора» Галины Фесенко и пейзаж «В весеннем лесу» Владимира Баженова.

Помочь проекту, созданному директором компании «Еврострой» Оксаной Кравцовой, пришли писатель Ирада Вовненко, бизнесмен Вадим Финкельштейн и другие.

  • Надежда Коротовских, Ника Кравцова

  • Светлана Гузь

  • Светлана Комолова, Игорь Комолов

  • Марина Чернышова

  • Янина Шац

  • Мария Афанасьева, Илья Филатов

  • Леонид Шнайдерман, Лариса Шнайдерман 

  • Елена Борисенко, Владимир Борисенко 

  • Сергей Мазаев, Оксана Кравцова

  • Олег Солодкин, Елена Солодкина

  • Александр Смирнов

  •  Лейла Желудкова, Константин Желудков, Оксана Привроцкая

  • Светлана Иова, Алексей Иова

  • Юлия Фесенко

  • Елена Колчина, Павел Колчин

  • Антон Свиин, Павел Дорофеев

  • Оксана Кравцова

  • Александр Кожин, Михаил Бердников

  • Галина Фесенко

  • Юлия Хельд

  • Сергей Мазаев, Ян Нова, Владислав Смирнов

  • Мария Пивторак, Андрей Аханьков

  • Ирина Веселова, Дмитрий Макаров

  • Татьяна Михайлова

  • Ирина Митрохович, Виктория Маслова

  • Михаил Турецкий

  • Игорь Семенов, Ирина Веселова, Николай Соколов

  • Екатерина Тизяева, Юрий Тизяев

  • Дарья Яскович, Максим Нозин

Фотограф: Виталий Коликов

sobaka,
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