Благотворительный концерт группы «Моральный кодекс»

Рок-группа «Моральный Кодекс» по приглашению клуба друзей «Привилегия» дала благотворительный концерт в Hard Rock Cafe. Вечер с участием солиста группы Сергея Мазаева помог собрать средства на строительство Женского кризисного центра в Токсово. В будущем — приюта для матерей-одиночек, находящихся в бедственном положении.

Меценаты поддерживали инициативу и на аукционе после выступления. В числе крупнейших лотов — две виниловые пластинки «Морального кодекса» с автографами, картина «Золотая пора» Галины Фесенко и пейзаж «В весеннем лесу» Владимира Баженова.

Помочь проекту, созданному директором компании «Еврострой» Оксаной Кравцовой, пришли писатель Ирада Вовненко, бизнесмен Вадим Финкельштейн и другие.