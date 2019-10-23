18+

Визит сэра Рокко Форте в отель «Астория»

Владелец всемирной сети отелей Рокко Форте прибыл с визитом в любимую гостиницу «Астория», которая в этом году празднует 22-летие вхождения в империю Rocco Forte Hotels. Компанию настоящему рыцарю (проверено — посвящен британской королевой за достижения в области туризма!) составил продолжатель семейного дела, сын Рокко, Чарльз Форте.

На коктейле в «Астории» сэр был представлен дорогим друзьям отеля, среди которых глава проекта «Новая Голландия» Роксана Шатуновская, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и благотворитель Екатерина Смольникова. В кулуарных беседах с ними английская делегация из операционного директора сети Маурицио Саккани и пресс-секретаря Натали Ручеллай восхищалась аристократизмом города и его жителей, а после во главе с самим Форте направилась на ужин с сотрудниками.

  • Алла Ринкус, Виктория Ринкус 

  • Лилиана Фатерина, Вера Федорова, Мария Калинина

  • Наталья Плеханова

  • Андрей Карпилович, Виктория Копашина

  • Галина Гребнева

  • Оксана Золотухина

  • Алиса Михайлик

  • Светлана Клюева

  • Ирина Чейф

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
Комментарии

Наши проекты