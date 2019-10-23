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Концерт Maruv в Imperia Hall

В честь своего открытия банкетный зал Imperia Hall пригласил друзей на выступление примиряющей народы певицы Maruv и модный показ от петербургских дизайнеров. Гости увидели сочетания строгих пиджаков с шортами от Виктории Флер, воротники из сжатых тканей Елены Ткаченко, «королевские» купальники, созданные Дариной Абрамовой, и бальные платья в новом прочтении Ольги Маляровой. 

  • Maruv

  • Юлия Роженцева

  • Полина Смокова, Изабэлль Софи, Виктория Флёровна

  • Яна Киселева 

  • Марина Пашкевская 

  • Маргарита Ванчи

  • Ольга Малярова

  • Елена Ткаченко

  • Валерия Юшкова, Алиса Юшкова

  • Вячеслав Язовских

  • Maruv

  • Дмитрий Пискун, Ольга Фогель

  • Анастасия Самедова, Оксана Захарова

  • Карина Босс

  • София Полюткина, Юлия Губаз

  • Айнура Шамиева, Ксения Аксенова, Алена Ланская

  • Анастасия Хаткевич, Ольга Сидоренко

  • Элеонора Вербицкая

  • Екатерина Брянцева, Марина Кузина, Ирина Новик

  • Кристина Захарова

Фотограф: Александр Попов

sobaka,
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