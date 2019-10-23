В честь своего открытия банкетный зал Imperia Hall пригласил друзей на выступление примиряющей народы певицы Maruv и модный показ от петербургских дизайнеров. Гости увидели сочетания строгих пиджаков с шортами от Виктории Флер, воротники из сжатых тканей Елены Ткаченко, «королевские» купальники, созданные Дариной Абрамовой, и бальные платья в новом прочтении Ольги Маляровой.
Концерт Maruv в Imperia Hall
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Maruv
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Полина Смокова, Изабэлль Софи, Виктория Флёровна
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Яна Киселева
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Марина Пашкевская
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Маргарита Ванчи
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Ольга Малярова
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Елена Ткаченко
Фотограф: Александр Попов
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