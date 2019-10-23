Концерт Maruv в Imperia Hall

В честь своего открытия банкетный зал Imperia Hall пригласил друзей на выступление примиряющей народы певицы Maruv и модный показ от петербургских дизайнеров. Гости увидели сочетания строгих пиджаков с шортами от Виктории Флер, воротники из сжатых тканей Елены Ткаченко, «королевские» купальники, созданные Дариной Абрамовой, и бальные платья в новом прочтении Ольги Маляровой.