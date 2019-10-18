Коктейль в честь открытия первого шоурума Dantone Home в Петербурге

Бренд мебели и предметов декора Dantone Home открыл первый флагманский шоурум в Петербурге. На экспозиции площадью 750 квадратных метров разместились мягкая и корпусная мебель, кухни, гардеробы, системы хранения, текстиль, свет и аксессуары. В бутик также приехали четыре коллекции Джеймса Паттерсона – британский дизайнер, сотрудничающий с Calvin Klein Home, в своих работах вдохновляется энергией природных материалов.

Среди гостей коктейля по случаю открытия были дизайнер Антон Горланов, выходцы из студии Front Architecture Вячеслав Спицин и Хорен Морозов, режиссер Денис Нейманд и архитектор Евгений Скориков.