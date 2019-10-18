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Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» 2019

Первый этап голосования на сайте ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» завершен, а значит свою ставку делают главные гастрономические энтузиасты города. Чтобы из определившихся троек финалистов выбрать самого достойного, члены жюри собрались на экспертное совещание в формате фудпейринг-ужина The Singleton в Caviar Bar Гранд Отеля Европа.

Первый икорный сомелье России Александр Дмитриев устроил торжественное представление каждому из шести курсов ужина. Не жалея фигуры дегустировали икру сибирского осетра, яичную кашу с трюфельным маслом (суперсекретная разработка ресторана!), семгу слабой соли в дымке, а также главную героиню меню — белугу с овощным лингвини в сопровождении шотландского односолодового виски.

Идеальной гастрономической парой черной икре стали также коктейли на основе The Singleton: Pumpkin Spritz с тыквенным соком и Artist’s Special c красной смородиной, хересом и розмарином. 

«Собака.ru» объявила финалистов премии «Что где есть в Петербурге» 2019 года

  • Традиционный гарнир к икре сибирского осетра: блины и оладьи

  • Яйцо с яичной кашкой и трюфельным маслом, икра стерляди

  • Семга слабой соли в дымке с красной икрой и теплыми пончиками

  • Манговый сорбет с оливковым маслом, морской солью и виски

  • Белуга с овощным лингвини и соусом с икрой стерляди

  • Мусс из белого шоколада с икрой русского осетра и икрой юдзу

«Собака.ru» считает, что Петербург стал гастрономической столицей России. Сегодняшние шеф-повара и рестораторы делают историю, а меню быстрее музыки и литературы фиксируют социальные изменения. Мы создали премию «Что где есть в Петербурге», чтобы объединить ресторанную индустрию с ее посетителями: победителей выбирают не профессионалы отрасли, а гости общепита — те, кто день за днем ходит в рестораны на завтраки, обеды и ужины.

25 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа мы назовем имена победителей в каждой из 15-и номинаций. А ноябрьский номер журнала «Собака.ru» посвятим ресторанной индустрии Петербурга и ударникам общепита!

Редакция благодарит партнеров премии: The Singleton, Belmond Grand Hotel Europe, Royal Black, Greenfield и Jardin.

 

Фотограф: Михаил Вильчук

 

Leontiy Kasatkin,
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