Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» 2019

Первый этап голосования на сайте ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» завершен, а значит свою ставку делают главные гастрономические энтузиасты города. Чтобы из определившихся троек финалистов выбрать самого достойного, члены жюри собрались на экспертное совещание в формате фудпейринг-ужина The Singleton в Caviar Bar Гранд Отеля Европа.

Первый икорный сомелье России Александр Дмитриев устроил торжественное представление каждому из шести курсов ужина. Не жалея фигуры дегустировали икру сибирского осетра, яичную кашу с трюфельным маслом (суперсекретная разработка ресторана!), семгу слабой соли в дымке, а также главную героиню меню — белугу с овощным лингвини в сопровождении шотландского односолодового виски.

Идеальной гастрономической парой черной икре стали также коктейли на основе The Singleton: Pumpkin Spritz с тыквенным соком и Artist’s Special c красной смородиной, хересом и розмарином.