Званый ужин на крыше отеля «Кемпински Мойка 22»

Ресторан Bellevue на крыше отеля «Кемпински Мойка 22», открывшейся после 7-месячной реновации, теперь гордится не только духоподъемным видом на Зимний дворец — кухней руководит мишленовский шеф Жан-Филипп Дюпа.

На ужине в честь запуска нового меню мсье Дюпа устроил парадный смотр французской гастроклассике: готовил рыбный крем-суп с крутонами и сыром грюйер, говяжьи щечки Бургиньон, тигровые креветки с белой фасолью и еще десяток вкусов Средиземноморья. В финале — пирог с малиной и яблоками и кокосовая паннакотта в сопровождении шоколадного бисквита.

Панорамой Петербурга под аккомпанемент Kito Jempere любовались глава компании Biocad Дмитрий Морозов, дизайнер Татьяна Котегова, бизнесмен Михаил Баженов и другие.