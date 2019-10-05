Юлия Матвиенко, Екатерина Смольникова, Ника Куваева и другие гости DLT Fashion Show
В ДЛТ состоялось главное модное событие осени в Петербурге – DLT Fashion Show, ежесезонный смотр коллекций ведущих мировых брендов. Креативным директором показа вновь стала международный стилист Юлия Пелипас — автор обложек мирового глянца и звезда стритстайла.
Под саундтрек от композитора Бхимы Юнусова в Bottega Veneta, Saint Laurent, Balmain, Brioni, Off-White и еще десятках марок на подиум вышли звезды мирового моделинга. Впервые — герой обложек и лицо рекламной кампании Dior Homme Эрнест Климко, а также Татьяна Катышева, собравшая овации на парижском фэшн-шоу Balenciaga.
За хайлайтами сезона наблюдали галеристка Марина Гисич, дизайнер Юлия Матвиенко, стилист Ника Куваева, основательница благотворительного проекта Екатерина Смольникова, футболист Юрий Жирков с супругой Инной Жирковой, каллиграф Покрас Лампас и многие другие.
-
-
-
-
-
-
-
Марина Гисич, Александра Аркерос, Яна Аркерос, Жан-Габриэль Аркерос
-
-
Галя Голованова, Николай Дворянкин
-
Инна Жиркова, Юрий Жирков, Милана Жиркова
-
Эрнест Климко
-
-
-
-
Майя Забошта, Илья Квасов
-
-
-
-
-
Татьяна Катышева
-
Александр Сергеенко, Екатерина Черн
-
Полина Сидихина, Дмитрий Кутыев, Стефания Сидихина
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мария Дризик
-
-
-
Анастасия Николаенко
-
-
-
-
-
-
Серафима Шнурова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.