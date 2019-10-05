Юлия Матвиенко, Екатерина Смольникова, Ника Куваева и другие гости DLT Fashion Show

В ДЛТ состоялось главное модное событие осени в Петербурге – DLT Fashion Show, ежесезонный смотр коллекций ведущих мировых брендов. Креативным директором показа вновь стала международный стилист Юлия Пелипас — автор обложек мирового глянца и звезда стритстайла.

Под саундтрек от композитора Бхимы Юнусова в Bottega Veneta, Saint Laurent, Balmain, Brioni, Off-White и еще десятках марок на подиум вышли звезды мирового моделинга. Впервые — герой обложек и лицо рекламной кампании Dior Homme Эрнест Климко, а также Татьяна Катышева, собравшая овации на парижском фэшн-шоу Balenciaga.

За хайлайтами сезона наблюдали галеристка Марина Гисич, дизайнер Юлия Матвиенко, стилист Ника Куваева, основательница благотворительного проекта Екатерина Смольникова, футболист Юрий Жирков с супругой Инной Жирковой, каллиграф Покрас Лампас и многие другие.