Алиса Фрейндлих и Андрей Могучий на вечере в честь 85-летия Олега Басилашвили
На Основной сцене БДТ при полном аншлаге сыграли спектакль «Палачи» по пьесе Мартина МакДонаха с бенефициантом Олегом Басилашвили в главной роли. Накануне народному артисту СССР исполнилось 85 лет, 60 из которых он прослужил в Большом драматическом. В честь юбилея стены променуара превратились в белый холст, наполненный выдержками из книг и архивных интервью Олега Валерьяновича: исторические фотографии соседствуют с размышлениями и воспоминаниями о работе с Георгием Товстоноговым, ролях в театре и кино, партнерах по сцене и близких.
На торжестве в Греческом зале после премьеры собрались актриса Алиса Фрейндлих, худрук театра Андрей Могучий, министр культуры России Владимир Мединский и многие другие.
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Олег Басилашвили, Анатолий Петров, Руслан Барабанов
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Владимир Мединский, Марина Мединская
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Инна Абрамова, Дмитрий Абрамов
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Ирина Шимбаревич
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Эдуард Кочергин
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Виталий Котов, Елена Анисимова, Анастасия Клобукова
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Алексей Трифонов, Анна Шигаева
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Рудольф Фурманов, Диана Кузьминова
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Екатерина Толубеева
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Василий Реутов
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Елена Осипова
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Виктор Княжев, Полина Дудкина, Рустам Насыров
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Алексей Фурманов
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Александра Магелатова
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Глафира Лаврова
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Ольга Юрисова
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Варвара Павлова
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Елена Попова
Фотограф: Никита Шубный
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