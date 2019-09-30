Алиса Фрейндлих и Андрей Могучий на вечере в честь 85-летия Олега Басилашвили

На Основной сцене БДТ при полном аншлаге сыграли спектакль «Палачи» по пьесе Мартина МакДонаха с бенефициантом Олегом Басилашвили в главной роли. Накануне народному артисту СССР исполнилось 85 лет, 60 из которых он прослужил в Большом драматическом. В честь юбилея стены променуара превратились в белый холст, наполненный выдержками из книг и архивных интервью Олега Валерьяновича: исторические фотографии соседствуют с размышлениями и воспоминаниями о работе с Георгием Товстоноговым, ролях в театре и кино, партнерах по сцене и близких.

На торжестве в Греческом зале после премьеры собрались актриса Алиса Фрейндлих, худрук театра Андрей Могучий, министр культуры России Владимир Мединский и многие другие.