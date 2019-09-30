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Алиса Фрейндлих и Андрей Могучий на вечере в честь 85-летия Олега Басилашвили

На Основной сцене БДТ при полном аншлаге сыграли спектакль «Палачи» по пьесе Мартина МакДонаха с бенефициантом Олегом Басилашвили в главной роли. Накануне народному артисту СССР исполнилось 85 лет, 60 из которых он прослужил в Большом драматическом. В честь юбилея стены променуара превратились в белый холст, наполненный выдержками из книг и архивных интервью Олега Валерьяновича: исторические фотографии соседствуют с размышлениями и воспоминаниями о работе с Георгием Товстоноговым, ролях в театре и кино, партнерах по сцене и близких.

На торжестве в Греческом зале после премьеры собрались актриса Алиса Фрейндлих, худрук театра Андрей Могучий, министр культуры России Владимир Мединский и многие другие.  

  • Елена Осипова

  • Леонтий Касаткин

  • Виктор Княжев, Полина Дудкина, Рустам Насыров

  • Алексей Фурманов

  • Александра Магелатова

  • Глафира Лаврова

  • Ольга Юрисова

  • Варвара Павлова

  • Елена Попова

Фотограф: Никита Шубный

Leontiy Kasatkin,
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