Открытие выставки «Анатомия скелета в шкафу» в Antonov Gallery

В галерее современного искусства Antonov открылась совместная выставка скульптора Андрея Антонова и художника Сергея Бондарева. В основу серии работ «Анатомия скелета в шкафу» легли иллюстрации из академической «Анатомии для художников» венгерского профессора Енё Барчаи. Некоторые страницы альбома автор перепечатал на холсте и превратил в огромные живописные работы-упражнения — напоминание об ученических штудиях и рисовании с натуры. Поздравить создателя экспозиции пришли стилисты Александр Рогов и Анастасия Ножина, историк моды Мэган Виртанен, флорист Максим Лангуев, ресторатор Михаил Георгиевский и другие.