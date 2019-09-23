Открытие выставки «Анатомия скелета в шкафу» в Antonov Gallery
В галерее современного искусства Antonov открылась совместная выставка скульптора Андрея Антонова и художника Сергея Бондарева. В основу серии работ «Анатомия скелета в шкафу» легли иллюстрации из академической «Анатомии для художников» венгерского профессора Енё Барчаи. Некоторые страницы альбома автор перепечатал на холсте и превратил в огромные живописные работы-упражнения — напоминание об ученических штудиях и рисовании с натуры. Поздравить создателя экспозиции пришли стилисты Александр Рогов и Анастасия Ножина, историк моды Мэган Виртанен, флорист Максим Лангуев, ресторатор Михаил Георгиевский и другие.
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Сергей Бондарев, Татьяна Колпакова
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Мэган Виртанен (историк моды), Максим Кривошеев
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Евгений Петров
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Вячеслав Остапов
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Егор Кузнецов
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Наталья Пивко, Денис Прасолов
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Александра Макарова, Алексей Прокаев
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Арсен Апинян
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Надежда Кашафутдинова
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Павел Серегин
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Сергей Кондрашкин
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Саша Карпова, Вероника Топычканова
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Владимир Фифелов
Фотограф: Никита Шубный
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