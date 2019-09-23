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Открытие выставки «Анатомия скелета в шкафу» в Antonov Gallery

В галерее современного искусства Antonov открылась совместная выставка скульптора Андрея Антонова и художника Сергея Бондарева. В основу серии работ «Анатомия скелета в шкафу» легли иллюстрации из академической «Анатомии для художников» венгерского профессора Енё Барчаи. Некоторые страницы альбома автор перепечатал на холсте и превратил в огромные живописные работы-упражнения — напоминание об ученических штудиях и рисовании с натуры. Поздравить создателя экспозиции пришли стилисты Александр Рогов и Анастасия Ножина, историк моды Мэган Виртанен, флорист Максим Лангуев, ресторатор Михаил Георгиевский и другие.

  • Евгения Тарасова

  • Мария Москвина

  • Лиза Серпова

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leontiy Kasatkin
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