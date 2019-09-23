Мировая премьера балета Юрия Смекалова «1234»
Основатель M.A.D. Company Юрий Смекалов пригласил четырех хореографов, говорящих на разных мировых и танцевальных языках, вместе создать новый балетный спектакль — «1234». Каждый участник проекта выбрал число, вокруг которого построил сюжет на основе исторических воспоминаний своего народа: 1 — путь познания человеком самого себя, 2 — поиск утерянной гармонии, 3 — зал ожидания между хаосом и порядком, 4 — перерождение. Объединила части постановки музыка молодого гения Бхимы Юнусова, композитора балета «Солярис».
Среди гостей мировой премьеры в Каменноостровском театре были главный тренер «Зенита» Сергей Семак, прима-балерина Нина Змиевец, дизайнер Юлия Матвиенко, главный балетмейстер Мариинского Юрий Фатеев и другие.
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Кирилл Богданов, Нина Змиевец
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Юрий Фатеев, Ванда Лубковская
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Диего Кальдерон, Ивис Армиен
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Яэль Цибульски
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Ирада Вовненко, Юлия Хельд, Герольд Хельд
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Виктория Литвинова, Александр Челидзе
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Злата Ялинич, Артем Келлерман
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Кира Тайманова, Дмитрий Левин
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Анна Лагойская, Мария Иванова
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Хелдер Сеабра, Эмили МакДэниел
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Екатерина Петрова, Ольга Угарова
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Питер Брайнер
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Ксения Морозова
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Ольга Бунгова
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Наталия Самосуд, Вячеслав Окунев
Фотографы: Елизавета Медунецкая, Виктория Назарова
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