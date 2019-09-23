Мировая премьера балета Юрия Смекалова «1234»

Основатель M.A.D. Company Юрий Смекалов пригласил четырех хореографов, говорящих на разных мировых и танцевальных языках, вместе создать новый балетный спектакль — «1234». Каждый участник проекта выбрал число, вокруг которого построил сюжет на основе исторических воспоминаний своего народа: 1 — путь познания человеком самого себя, 2 — поиск утерянной гармонии, 3 — зал ожидания между хаосом и порядком, 4 — перерождение. Объединила части постановки музыка молодого гения Бхимы Юнусова, композитора балета «Солярис».

Среди гостей мировой премьеры в Каменноостровском театре были главный тренер «Зенита» Сергей Семак, прима-балерина Нина Змиевец, дизайнер Юлия Матвиенко, главный балетмейстер Мариинского Юрий Фатеев и другие.