Ужин в честь дня рождения Марии Грудиной
Празднование дня рождения идеолога курорта «Первая линия» Марии Грудиной прошло под влиянием идей Ренессанса. Связано ли это с любовью именницы к творчеству Ботичелли или же с началом нового жизненного этапа, мы не знаем, но символов возрождения на вечере оказалось предостаточно. К примеру, торжественный ужин прошел в Доме со львами (не иначе как аллюзия на характер Марии), а большую часть подарков составили предметы искусства.
Шеф-повар Percorso Валерио Андрисани готовил тартар из желтоперого тунца, прошутто и овощное крудите, а главным блюдом сделал обжаренного ягненка с картофелем. Поздравить с хозяйку вечера с 33-летием пришли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, режиссер Александр Казанский, ресторатор Эдуард Мурадян, фэшн-блогер Елизавета Гусевская и другие.
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Юрий Грудин
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Яна Милорадовская, Иван Дьяков
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Елизавета Гусевская (Фэшн-блогер), Никита Исаков
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Евгения Парфенова
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Юлия Эсебуа
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Анастасия Дьякова
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Светлана Светилькова
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Евгения Грудина, Екатерина Шаркова
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Анна Афонина, Даниил Афонин
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Полина Белова
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Александр Казанский
Фотограф: Никита Шубный
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