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Ужин в честь дня рождения Марии Грудиной

Празднование дня рождения идеолога курорта «Первая линия» Марии Грудиной прошло под влиянием идей Ренессанса. Связано ли это с любовью именницы к творчеству Ботичелли или же с началом нового жизненного этапа, мы не знаем, но символов возрождения на вечере оказалось предостаточно. К примеру, торжественный ужин прошел в Доме со львами (не иначе как аллюзия на характер Марии), а большую часть подарков составили предметы искусства.

Шеф-повар Percorso Валерио Андрисани готовил тартар из желтоперого тунца, прошутто и овощное крудите, а главным блюдом сделал обжаренного ягненка с картофелем. Поздравить с хозяйку вечера с 33-летием пришли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, режиссер Александр Казанский, ресторатор Эдуард Мурадян, фэшн-блогер Елизавета Гусевская и другие.

  • Мария Мараковская

  • Алексей Закревский, Яна Закревская

  • Полина Грудина

  • Мария Грудина

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leontiy Kasatkin
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