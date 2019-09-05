FNO с Нилом Барреттом в «Староневском»

C началом Fashion’s Night Out Староневский проспект легко перепутать с улицей Рубинштейна: фэшн-агломерация из 10 бутиков устроила грандиозный прием. В Тележном переулке, ставшем центром притяжения современного искусства, уличные художники под руководством Паши Ваиса расписали арт-объекты в форме пакетов. После перфоманса посланница FNO Вера Брежнева, ресторатор Матильда Шнурова, телеведущая Милана Тюльпанова отправились в Babochka на встречу с Нилом Барреттом — британский дизайнер лично представил новую коллекцию в духе постколониального панка.

Среди фаворитов петербургских фэшиониста предсказуемо оказался коктейль в Chanel, ведь бутик устроил презентацию второй в истории дома коллекции Coco Neige под DJ-сет от героинь сентябрьской обложки «Собака.ru» сестер Шевцовых. В рамках модной ночи в Salvatore Ferragamo, Wolford и St-James галерея Marina Gisich выставила работы современных художников Петра Швецова, Нади Зубаревой и Татьяны Ахметгалиевой.