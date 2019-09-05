Вера Брежнева, Никита Волков и Майя Семак на Fashion’s Night Out в ДЛТ

Самая модная ночь года Fashion’s Night Out, стартовавшая в столице, соединила Мекки фэшн-индустрии Петербурга. После визита в Au Pont Rouge и Babochka гости во главе с амбассадором FNO Верой Брежневой обошли все 5 этажей ДЛТ. К этому времени в пространстве универмага каллиграф Покрас Лампас расписал корнер Mac, стилист Анастасия Ножина рассказала, как сочетать одежду и аксессуары, а солисты Мариинского театра Владимир Варнава и Юрий Смекалов, израильский хореограф Яэль Цибульски дали паблик-ток в преддверии премьеры танцевального проекта «1234».

Отметить окончание двухдневного марафона актер Никита Волков, фотограф Евгения Мурашова, бизнесмен Марк Лапин и другие отправились на афтепати в ресторан Una.