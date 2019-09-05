Вера Брежнева, Никита Волков и Майя Семак на Fashion’s Night Out в ДЛТ
Самая модная ночь года Fashion’s Night Out, стартовавшая в столице, соединила Мекки фэшн-индустрии Петербурга. После визита в Au Pont Rouge и Babochka гости во главе с амбассадором FNO Верой Брежневой обошли все 5 этажей ДЛТ. К этому времени в пространстве универмага каллиграф Покрас Лампас расписал корнер Mac, стилист Анастасия Ножина рассказала, как сочетать одежду и аксессуары, а солисты Мариинского театра Владимир Варнава и Юрий Смекалов, израильский хореограф Яэль Цибульски дали паблик-ток в преддверии премьеры танцевального проекта «1234».
Отметить окончание двухдневного марафона актер Никита Волков, фотограф Евгения Мурашова, бизнесмен Марк Лапин и другие отправились на афтепати в ресторан Una.
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Вера Брежнева, (в украшениях Mercury)
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Майя Семак, Ксения Милюкова
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Эрез Розен
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Мария Федорова, (в украшениях Mercury)
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Алексей Миронов, Анастасия Прохорова
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Сара Барбиери, Марко Боццато
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Евгения Поплавская
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Лидия Метельская, Александра Ульянова
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Сева Север
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