Юрий Темирканов, Ида и Владимир Кехман, Евгений Плющенко на Дрезденском оперном балу
Впервые в истории дрезденский «Земпер-опера бал» выехал за пределы родного города и прошел в побратиме Петербурге. Открылись дебютные гастроли крупнейшего светского события Европы коктейлем в гостинице «Астория», после которого почетные гости прибыли на гала-концерт в Михайловский театр.
По традиции Дрезденского бала ведущие Оксана Федорова и исполнитель роли Якена Хгара в «Игре Престолов» Том Влашиха объявили о начале церемонии награждения за заслуги в области культуры, политики и спорта. Ключи, изготовленные на Мейсенской фарфоровой мануфактуре, получили дирижер Юрий Темирканов, актер Армин Мюллер-Шталь, а также двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт.
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Оксана Федорова, Том Влашиха
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Надя Михаэль
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Герольд Хельд, Юлия Хельд
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Ханс-Йоахим Фрай
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Гала-концерт с участием солистов мировой оперы Василия Ладюка, Альбины Шагимуратовой, Нади Михаэль, Стивена Гулда, а также виолончелиста Сергея Ролдугина продолжило шествие по полукилометровой красной дорожке в Филармонию, преображенную для торжественного ужина. В Большом зале выступили джазмен Игорь Бутмана и группа «Чингисхан», а с появлением камерного ансамбля Dresden Semper Strings воспитанники Суворовского училища закружились в вальсе со студентками театральной академии на Моховой.
Возрождали традиции императорской России художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман с супругой Идой Кехман, владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, дизайнер Юлия Матвиенко, прима-балерина Мариинского театра Алина Сомова и многие другие.
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Массимо Дзанетти
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Эдина Поп, Луи Хендрик Потгиетер, Стив Бендер, Вольфганг Хейхел, Генриетта Хейхел (Dschinghis Khan)
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Владимир Запевалов
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Альбина Шагимуратова
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Евгений Григорьев
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Фотограф: Никита Шубный