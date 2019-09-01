Юрий Темирканов, Ида и Владимир Кехман, Евгений Плющенко на Дрезденском оперном балу

Впервые в истории дрезденский «Земпер-опера бал» выехал за пределы родного города и прошел в побратиме Петербурге. Открылись дебютные гастроли крупнейшего светского события Европы коктейлем в гостинице «Астория», после которого почетные гости прибыли на гала-концерт в Михайловский театр.

По традиции Дрезденского бала ведущие Оксана Федорова и исполнитель роли Якена Хгара в «Игре Престолов» Том Влашиха объявили о начале церемонии награждения за заслуги в области культуры, политики и спорта. Ключи, изготовленные на Мейсенской фарфоровой мануфактуре, получили дирижер Юрий Темирканов, актер Армин Мюллер-Шталь, а также двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт.