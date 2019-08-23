Диана Вишнева, Сергей Семак, Матильда Шнурова на ужине фестиваля Context. Diana Vishneva

Фестиваль Context. Diana Vishneva представил программу, созданную специально для «Новой Голландии». В нее вошли постановки финалистов и победителей конкурса молодых хореографов: Константина Кейхеля, Алексея Кононова, Владимира Варнавы совместно с Дором Мамалия и Дариушем Новаком, а также Эрнеста Нургали, участника коллаборации фестиваля со Studio Wayne McGregor.

На круглой сцене во дворе «Бутылки» выступила и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, исполнив соло из балета Switch. Спектакль создал директор Балета Монте-Карло Жан-Кристоф Майо на музыку оскароносного композитора Дэнни Эльфмана — автора саундтреков ко всем работам Тима Бертона, сериалу «Симпсоны», фильмам «Миссия невыполнима», «Люди в чёрном», «Особо опасен» и многим другим.