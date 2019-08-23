Диана Вишнева, Сергей Семак, Матильда Шнурова на ужине фестиваля Context. Diana Vishneva
Фестиваль Context. Diana Vishneva представил программу, созданную специально для «Новой Голландии». В нее вошли постановки финалистов и победителей конкурса молодых хореографов: Константина Кейхеля, Алексея Кононова, Владимира Варнавы совместно с Дором Мамалия и Дариушем Новаком, а также Эрнеста Нургали, участника коллаборации фестиваля со Studio Wayne McGregor.
На круглой сцене во дворе «Бутылки» выступила и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, исполнив соло из балета Switch. Спектакль создал директор Балета Монте-Карло Жан-Кристоф Майо на музыку оскароносного композитора Дэнни Эльфмана — автора саундтреков ко всем работам Тима Бертона, сериалу «Симпсоны», фильмам «Миссия невыполнима», «Люди в чёрном», «Особо опасен» и многим другим.
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Алексей Кононов, Константин Кейхель
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Анастасия Яценко
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Дариуш Новак, Дор Мамалия
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Ольга Васильева
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Ольга Лабовкина
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Ильдар Соколов, Зарина Галлямова, Евгений Ганеев
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Алексей Мирошниченко, Диана Вишнева, Константин Селиневич
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Александр Беляков, Светлана Букреева, Ильдар Соколов
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Мария Кейхель
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Ева Биринджер, Сорен Цупке, Сильке Нойманн
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Александр Вечкунин
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Александра Новоселова, Анна Балагурова, Любовь Леонтьева
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Александр Архипов, Алиса-Анастасия Архипова
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Ксения Климанова, Юлия Кузькина
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