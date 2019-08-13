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День рождения ресторана The Répa

Воскресный бранч в честь трехлетия The Repá идеологи проекта запланировали под открытым небом, но с началом дождя изменили локацию. И не жалеют! Бой осенней хандре дали флорист Максим Лангуев, заложивший в ресторане цветущий город-сад, инструментальное исполнение песен Дэвида Боуи и авторские коктейли с базиликом и цитрусовыми.

На кухне у шеф-повара The Répa Игоря Зорина гостили совладелец Mr. Bo Дмитрий Богачев, основатель Duoband Дмитрий Блинов и приглашенная звезда — австралиец Том Халпин, известный благодаря работе в Noma (первом в списке The World's 50 Best Restaurants!). Открылся парад паштетом из куриной печени с красной капустой, следом представили севиче из томатов и тунец с маринованным арбузом, а в завершение фирменную «Павлова» с вишней. После обеда застольную песнь в аранжировке пианиста Александра Климашевского поддержали все приглашенные!

  • Светлана Болмотова

  • Марина Ямукова, Софья Шепето

  • Мария Чеблакова

  • Елена Валькова, Сергей Вальков

  • Ульяна Ким, Римма Тлехурай

  • Диана Мурадова, Анастасия Хальчицкая

  • Виктория Дим, Ксения Гончарова

  • Анна Туманян, Зоя Шатилова

  • Антон Исаков

  • Екатерина Суменкова

  • Валентина Зорина

  • Кирилл Богданов, Нина Змиеец

  • Александра Березовская

Фотограф: Анна Феоктистова

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Автор: Leo Kasatkin
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