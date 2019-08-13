День рождения ресторана The Répa
Воскресный бранч в честь трехлетия The Repá идеологи проекта запланировали под открытым небом, но с началом дождя изменили локацию. И не жалеют! Бой осенней хандре дали флорист Максим Лангуев, заложивший в ресторане цветущий город-сад, инструментальное исполнение песен Дэвида Боуи и авторские коктейли с базиликом и цитрусовыми.
На кухне у шеф-повара The Répa Игоря Зорина гостили совладелец Mr. Bo Дмитрий Богачев, основатель Duoband Дмитрий Блинов и приглашенная звезда — австралиец Том Халпин, известный благодаря работе в Noma (первом в списке The World's 50 Best Restaurants!). Открылся парад паштетом из куриной печени с красной капустой, следом представили севиче из томатов и тунец с маринованным арбузом, а в завершение фирменную «Павлова» с вишней. После обеда застольную песнь в аранжировке пианиста Александра Климашевского поддержали все приглашенные!
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Игорь Зорин, Дмитрий Блинов, Дмитрий Богачев, Томас Халпин
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Михаил Стацюк, Маргарита Беляева
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Максим Лангуев (дизайнер), Виктор Романовский, Илья Гульянц
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Александр Белькович, Ольга Белькович
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Александр Климашевский
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Елена Игнатьева, Максим Калинин
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Светлана Болмотова
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Марина Ямукова, Софья Шепето
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Елена Валькова, Сергей Вальков
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Ульяна Ким, Римма Тлехурай
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Диана Мурадова, Анастасия Хальчицкая
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Виктория Дим, Ксения Гончарова
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Анна Туманян, Зоя Шатилова
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Екатерина Суменкова
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Валентина Зорина
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Кирилл Богданов, Нина Змиеец
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Александра Березовская
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Кристина Гусева
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Зарина Богачева
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Анастасия Огурцова
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Зарина Богачева, Дмитрий Богачев
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Фотограф: Анна Феоктистова
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