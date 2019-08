День рождения ресторана The Répa

Воскресный бранч в честь трехлетия The Repá идеологи проекта запланировали под открытым небом, но с началом дождя изменили локацию. И не жалеют! Бой осенней хандре дали флорист Максим Лангуев, заложивший в ресторане цветущий город-сад, инструментальное исполнение песен Дэвида Боуи и авторские коктейли с базиликом и цитрусовыми.

На кухне у шеф-повара The Répa Игоря Зорина гостили совладелец Mr. Bo Дмитрий Богачев, основатель Duoband Дмитрий Блинов и приглашенная звезда — австралиец Том Халпин, известный благодаря работе в Noma (первом в списке The World's 50 Best Restaurants!). Открылся парад паштетом из куриной печени с красной капустой, следом представили севиче из томатов и тунец с маринованным арбузом, а в завершение фирменную «Павлова» с вишней. После обеда застольную песнь в аранжировке пианиста Александра Климашевского поддержали все приглашенные!