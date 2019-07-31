День рождения дизайнера Юрия Питенина

Юрий Питенин — создатель бренда Saint-Tokyo и первый петербургский дизайнер, одевший Леди Гагу, — отпраздновал 29-летие на крыше кафе Jungle. Спасать традиции летней вечеринки от реалий Севера взялась диджей Саша Паника и бармены, вовремя заменившие апероль на горячий пунш. Близкие друзья и поклонники бренда, среди которых были главный тренер «Зенита» Сергей Семак с супругой Анной Семак, поздравляли именинника на панорамной террасе. А когда к виду на Казанский собор прибавилась двойная радуга, гости отправились в круиз по рекам и каналам.