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100-летие винного дома La Scolca

Компания Simple устроила вечеринку в стиле 20-х по случаю векового юбилея дома La Scolca. В открытой киностудии «ЛенДок» владелица винной империи Кьяра Сольдати собственноручно разлила из трехлитрового магнума легендарную «черную этикетку» — именно его подавали в «Восточном Экспрессе», на свадьбе Тома Круза и открытии сезона в Ла Скала.

Гости, одетые как герои «Великого Гэтсби», старались не поддаваться настроениям декаданса: кружились в золотых конфетти под музыку живого оркестра, а сеанс спиритизма заменили на шоу от иллюзиониста Максима Киселева.

  • Ирина Пономаренко, Ксения Гощицкая

  • Игорь Лисицин, Ирина Соколова, Руслан Фархетдинов

  • Елена Пуля,  Светлана Орлова

  • Юля Ибрагимова, Анастасия Захарова

  • Марина Рыбалка, Денис Войтов

  • Екатерина Басмановская

  • Наталья Аврамец

  • Егор Демченко, Анастасия Михайлова

  • Екатерина Беляева, Алена Антончик

  • Антон Забелин

  • Артем Хорин

  • Эдуард Ситников, Татьяна Ситникова

  • Лилия Маниханова

  • Татьяна Михнина

  • Александр Борисов

  • Кьяра Сольдати

Фотограф: Денис Денисов

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Автор: Leo Kasatkin
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