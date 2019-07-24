100-летие винного дома La Scolca

Компания Simple устроила вечеринку в стиле 20-х по случаю векового юбилея дома La Scolca. В открытой киностудии «ЛенДок» владелица винной империи Кьяра Сольдати собственноручно разлила из трехлитрового магнума легендарную «черную этикетку» — именно его подавали в «Восточном Экспрессе», на свадьбе Тома Круза и открытии сезона в Ла Скала.

Гости, одетые как герои «Великого Гэтсби», старались не поддаваться настроениям декаданса: кружились в золотых конфетти под музыку живого оркестра, а сеанс спиритизма заменили на шоу от иллюзиониста Максима Киселева.