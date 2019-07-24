100-летие винного дома La Scolca
Компания Simple устроила вечеринку в стиле 20-х по случаю векового юбилея дома La Scolca. В открытой киностудии «ЛенДок» владелица винной империи Кьяра Сольдати собственноручно разлила из трехлитрового магнума легендарную «черную этикетку» — именно его подавали в «Восточном Экспрессе», на свадьбе Тома Круза и открытии сезона в Ла Скала.
Гости, одетые как герои «Великого Гэтсби», старались не поддаваться настроениям декаданса: кружились в золотых конфетти под музыку живого оркестра, а сеанс спиритизма заменили на шоу от иллюзиониста Максима Киселева.
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Кьяра Сольдати
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Марина Белова
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Юлия Чайкова
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Ада Егорова
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Елена Чернова, Яна Кон
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Антон Андреев
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Игорь Лисицин, Ирина Соколова, Руслан Фархетдинов
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Елена Пуля, Светлана Орлова
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Юля Ибрагимова, Анастасия Захарова
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Марина Рыбалка, Денис Войтов
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Екатерина Басмановская
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Наталья Аврамец
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Егор Демченко, Анастасия Михайлова
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Екатерина Беляева, Алена Антончик
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Антон Забелин
Фотограф: Денис Денисов
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