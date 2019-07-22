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Открытие ретроспективы AES+F в Манеже

ЦВЗ «Манеж» совместно с галереей «Триумф» открыл ретроспективу творческого коллектива AES+F. Квартет из Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса получил мировую известность после участия в Венецианской биеннале 2007 года. Тогда в Российском Павильоне показали первую из трех гипнотизирующий видеоинсталляций «Последнее восстание».

Выставка «Предсказания и откровения» объединила магистральные работы за последние 20 лет — от «Исламского проекта», после терактов 11 сентября закрепившего за художниками статус пророков, до записи радикальной версии оперы «Турандот».

Гости вернисажа продолжили исследовать пороки современного общества на вечеринке в «Скотном дворе». Коктейли, прототипами для которых послужили видео-инсталляции Allegoria Sacra, Turandot и Inverso Mundus, помогли реализовать сибаритский сценарий вечера — по мотивам панорамы «Пир Трималхиона» с ее роскошью, непомерным гурманством и удовольствиями.

Почему дух времени — это фрустрация и гибридность: интервью с художниками АES+F перед выставкой в «Манеже»

  • Ольга Перлина

  • Алексей Ханыков

  • Серж Елисеев

  • Арсений Коган, Наталья Нейманд

  • Алексей Малышевский, Мария Брацун

  • Кристина Павлова, Яна Мяснянкина

  • Константин Сидорков

  • Мария Туркина

  • Александра Ларченко

  • Стася Кроль

  • Анна Ильина

  • Олеся Пушкина

  • Анастасия Столбнева, Ирина Лищанюк

  • Варвара Глазунова

  • Юлия Кузнецова

  • Виктория Докучаева

  • Александра Мымрина

  • Виктория Лурик

  • Елизавета Павлычева

  • Стас Илатовский, Ольга Масловская

  • Екатерина Филиппова

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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