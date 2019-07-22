Открытие ретроспективы AES+F в Манеже
ЦВЗ «Манеж» совместно с галереей «Триумф» открыл ретроспективу творческого коллектива AES+F. Квартет из Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса получил мировую известность после участия в Венецианской биеннале 2007 года. Тогда в Российском Павильоне показали первую из трех гипнотизирующий видеоинсталляций «Последнее восстание».
Выставка «Предсказания и откровения» объединила магистральные работы за последние 20 лет — от «Исламского проекта», после терактов 11 сентября закрепившего за художниками статус пророков, до записи радикальной версии оперы «Турандот».
Гости вернисажа продолжили исследовать пороки современного общества на вечеринке в «Скотном дворе». Коктейли, прототипами для которых послужили видео-инсталляции Allegoria Sacra, Turandot и Inverso Mundus, помогли реализовать сибаритский сценарий вечера — по мотивам панорамы «Пир Трималхиона» с ее роскошью, непомерным гурманством и удовольствиями.
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Евгений Святский, Лев Евзович, Татьяна Арзамасева, Владимир Фридкес
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Татьяна Арзамасева
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Владимир Фридкес
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Евгений Святский
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Лев Евзович
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Полина Могилина, Анастасия Лебедева
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Анна Ялова, Константин Сухенко
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Игорь Суханов
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Алексей Костромин, Гузель Зарипова
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Вячеслав Зильберборд
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Илья Дыбов
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Светлана Болмотова
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Наталья Пивко, Денис Прасолов
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Владимир Долотов
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Евгений Нейманд
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Анастасия Пронина
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Ольга Леонтьева
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Елена Лазаренко
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Станислав Ершов
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Виталий Пушницкий, Ксения Пушницкая
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Ольга Зайцева
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Павел Игнатьев, Вера Рейхет, Наталья Антоненко
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Анна Заведий
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Анна Кирикова, Юлия Евстратова
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Павел Даиси
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Кирилл Авелев
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Дарина Грибова
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Николай Евдокимов
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Елена Боброва
Фотограф: Михаил Вильчук
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