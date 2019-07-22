Открытие ретроспективы AES+F в Манеже

ЦВЗ «Манеж» совместно с галереей «Триумф» открыл ретроспективу творческого коллектива AES+F. Квартет из Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса получил мировую известность после участия в Венецианской биеннале 2007 года. Тогда в Российском Павильоне показали первую из трех гипнотизирующий видеоинсталляций «Последнее восстание».

Выставка «Предсказания и откровения» объединила магистральные работы за последние 20 лет — от «Исламского проекта», после терактов 11 сентября закрепившего за художниками статус пророков, до записи радикальной версии оперы «Турандот».

Гости вернисажа продолжили исследовать пороки современного общества на вечеринке в «Скотном дворе». Коктейли, прототипами для которых послужили видео-инсталляции Allegoria Sacra, Turandot и Inverso Mundus, помогли реализовать сибаритский сценарий вечера — по мотивам панорамы «Пир Трималхиона» с ее роскошью, непомерным гурманством и удовольствиями.