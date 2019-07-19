Диана Вишнева, Ляйсан Утяшева, Шорена Джинали на гала-приеме Omega
Бренд Omega торжественно открыл первый бутик в Санкт-Петербурге накануне 50-летней годовщины высадки человека на Луну. Во время миссии 1969 года часы Speedmaster были вместе с экипажем корабля «Аполлон-11» на поверхности спутника Земли.
Торжественно разрезать ленточку вместе владелицей сети Babochka Хатулей Авсаджанашвили и бренд-менеджером Omega Александрой Лутц пригласили приму Мариинского театра Диану Вишневу. Балерина в этот вечер праздновала еще одно историческое событие: ее сын сделал первый шаг в своей жизни.
В бутике, концепция которого не повторяется нигде в мире, показали юбилейную серию «лунных часов». Новый хронограф повторяет знаменитый дизайн модели Speedmaster BA145.022: он изготовлен из 18-каратного золота и приводится в действие новым калибром Master Chronometer 3861 с ручным подзаводом.
Прием продолжил гала-ужин в Планетарии №1. Купол над столами заполнили гигантские проекции космических тел, а пол пространства с помощью света и специальных декораций повторял лунный ландшафт. Меню ужина разработал обладатель звезды Мишлен – шеф-повар Массимилиано Сена из ресторана Il Lago женевского отеля Four Seasons Hotel des Bergues.
В составе межгалактической миссии были бизнесмен Борис Белоцерковский, ресторатор Уиллиам Ламберти, тревел-блогеры Наталья и Мурад Османн, визажист Елена Крыгина, актриса Аглая Тарасова, писательница Ирина Оганова и другие.
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Олег Мухин
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Александра Лутц
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Елена Летучая
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Инна Воронкова, Дмитрий Абрамов
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Мурад Османн, Наталья Османн
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Михаил Стацюк, Анастасия Журавель
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Галя Голованова, Николай Дворянкин
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Денис Химиляйне, Сергей Лимонов
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Инга Берман
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Руслан Гацалов
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Дмитрий Дудинский
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Алена Тулаева, Владимир Тулаев
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Наталья Рабощук, Инна Маликова
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Виктория Портфолио, Яна Золотова
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Милана Королева
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Ксения Князева
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Светлана Родина
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Дина Силина
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Анна Брострем, Виктория Полякова
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Анастасия Рагозина
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Анна Ивченко
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Фотограф: Никита Шубный
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