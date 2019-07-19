Диана Вишнева, Ляйсан Утяшева, Шорена Джинали на гала-приеме Omega

Бренд Omega торжественно открыл первый бутик в Санкт-Петербурге накануне 50-летней годовщины высадки человека на Луну. Во время миссии 1969 года часы Speedmaster были вместе с экипажем корабля «Аполлон-11» на поверхности спутника Земли.

Торжественно разрезать ленточку вместе владелицей сети Babochka Хатулей Авсаджанашвили и бренд-менеджером Omega Александрой Лутц пригласили приму Мариинского театра Диану Вишневу. Балерина в этот вечер праздновала еще одно историческое событие: ее сын сделал первый шаг в своей жизни.

В бутике, концепция которого не повторяется нигде в мире, показали юбилейную серию «лунных часов». Новый хронограф повторяет знаменитый дизайн модели Speedmaster BA145.022: он изготовлен из 18-каратного золота и приводится в действие новым калибром Master Chronometer 3861 с ручным подзаводом.