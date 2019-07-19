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Диана Вишнева, Ляйсан Утяшева, Шорена Джинали на гала-приеме Omega

Бренд Omega торжественно открыл первый бутик в Санкт-Петербурге накануне 50-летней годовщины высадки человека на Луну. Во время миссии 1969 года часы Speedmaster были вместе с экипажем корабля «Аполлон-11» на поверхности спутника Земли.

Торжественно разрезать ленточку вместе владелицей сети Babochka Хатулей Авсаджанашвили и бренд-менеджером Omega Александрой Лутц пригласили приму Мариинского театра Диану Вишневу. Балерина в этот вечер праздновала еще одно историческое событие: ее сын сделал первый шаг в своей жизни.

В бутике, концепция которого не повторяется нигде в мире, показали юбилейную серию «лунных часов». Новый хронограф повторяет знаменитый дизайн модели Speedmaster BA145.022: он изготовлен из 18-каратного золота и приводится в действие новым калибром Master Chronometer 3861 с ручным подзаводом. 

Прием продолжил гала-ужин в Планетарии №1. Купол над столами заполнили гигантские проекции космических тел, а пол пространства с помощью света и специальных декораций повторял лунный ландшафт. Меню ужина разработал обладатель звезды Мишлен – шеф-повар Массимилиано Сена из ресторана Il Lago женевского отеля Four Seasons Hotel des Bergues.

В составе межгалактической миссии были бизнесмен Борис Белоцерковский, ресторатор Уиллиам Ламберти, тревел-блогеры Наталья и Мурад Османн, визажист Елена Крыгина, актриса Аглая Тарасова, писательница Ирина Оганова и другие.

  • Леонтий Касаткин

  • Милана Королева

  • Ксения Князева

  • Светлана Родина

  • Дина Силина

  • Анна Брострем, Виктория Полякова

  • Анастасия Рагозина

  • Анна Ивченко

  • Екатерина Доманькова

  • Евгения Линович

  • София Никитчук

  • Татьяна Рогаченко

  • Ольга Панченко

  • Андрей Артемов

  • Екатерина Мухина

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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