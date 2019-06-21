Михаил Пиотровский, Александр Сокуров и другие на открытии выставки братьев Морозовых
Государственный Эрмитаж и ГМИИ им.Пушкина развернули на две российские столицы проект, который совсем недавно искусствоведы клеймили несбыточным: коллекции Щукина и братьев Морозовых, поделенные революцией между двумя музеями, воссоединились в первозданном виде. В Москве проходит специальная выставка о Сергее Щукине и его семье. В Петербурге одновременно – «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры».
Компания LVMH и Фонд Louis Vuitton, больше десяти лет собирающий послевоенное искусство, создал в Главном штабе реплику интерьера музыкальной гостиной особняка Ивана Морозова. За несколько дней до открытия экспозицию посетил Президент Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно.
Изучали полотна импрессионистов и классиков нового искусства от Сезанна до Ван Гога директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, внук Сергея Щукина Андре-Марк Делок-Фурко, вице-президент группы LVMH России Александр Четвериков и другие.
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Александр Четвериков
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Андре-Марк Делок-Фурко
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Мария Смирнова, Алексей Родичев
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Илья Доронченков
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Алина Сомова, Юлия Платонова
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Сергей Бугаев-Африка, Анна Филипова
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Никита Явейн, Ольга Таратынова, Анастасия Саутова
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Ольга Гусева, Мария Гусева, Анна Экелова
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Наталья Метельская, Екатерина Сираканян
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Наталия Семенова
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Алена Вершинина, Сюзанна Вершинина
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Альберт Костеневич
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Александр Архипов, Анна Ялова
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Мария Чеблакова, Алексей Ким
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Константин Крутильников, Владимир Крутильников
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Алексей Тисенхаузен, Екатерина Долинина
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Уго де Шаваньяк
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