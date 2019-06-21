Михаил Пиотровский, Александр Сокуров и другие на открытии выставки братьев Морозовых

Государственный Эрмитаж и ГМИИ им.Пушкина развернули на две российские столицы проект, который совсем недавно искусствоведы клеймили несбыточным: коллекции Щукина и братьев Морозовых, поделенные революцией между двумя музеями, воссоединились в первозданном виде. В Москве проходит специальная выставка о Сергее Щукине и его семье. В Петербурге одновременно – «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры».

Компания LVMH и Фонд Louis Vuitton, больше десяти лет собирающий послевоенное искусство, создал в Главном штабе реплику интерьера музыкальной гостиной особняка Ивана Морозова. За несколько дней до открытия экспозицию посетил Президент Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно.

Изучали полотна импрессионистов и классиков нового искусства от Сезанна до Ван Гога директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, внук Сергея Щукина Андре-Марк Делок-Фурко, вице-президент группы LVMH России Александр Четвериков и другие.