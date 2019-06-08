Гала-концерт Biocad в Михайловском театре

В нулевой день ПМЭФ биотехнологическая компания Biocad совместно с Михайловским театром дала благотворительный гала-концерт в поддержку борьбы с ревматическими заболеваниями. Зрителей приветствовала ведущая Тутта Ларсен, которая поделилась личной историей и рассказала, насколько сильно боль влияет на качество жизни. Танцевальный перформанс открыли воспитанники Академии Вагановой со сценой из балета «Конек-Горбунок», следом выступили артисты Большого и Михайловского театров: дуэт Ирины Перрен и Марата Шемиунова, солист Иван Васильев, премьер Леонид Сарафанов и другие. Участие артистов балета имело двойной символический смысл, ведь танцовщики находятся в группе риска заболевания из-за специфики своей профессии. Постановка призвана показать путь преодоления человека, стремящегося оставаться деятельным и во время болезни. Неофициальная часть традиционно прошло во внутреннем дворике Михайловского театра под живой концерт Леонида Агутина и кавер-гуру Glow.