Гала-концерт Biocad в Михайловском театре
В нулевой день ПМЭФ биотехнологическая компания Biocad совместно с Михайловским театром дала благотворительный гала-концерт в поддержку борьбы с ревматическими заболеваниями. Зрителей приветствовала ведущая Тутта Ларсен, которая поделилась личной историей и рассказала, насколько сильно боль влияет на качество жизни. Танцевальный перформанс открыли воспитанники Академии Вагановой со сценой из балета «Конек-Горбунок», следом выступили артисты Большого и Михайловского театров: дуэт Ирины Перрен и Марата Шемиунова, солист Иван Васильев, премьер Леонид Сарафанов и другие. Участие артистов балета имело двойной символический смысл, ведь танцовщики находятся в группе риска заболевания из-за специфики своей профессии. Постановка призвана показать путь преодоления человека, стремящегося оставаться деятельным и во время болезни. Неофициальная часть традиционно прошло во внутреннем дворике Михайловского театра под живой концерт Леонида Агутина и кавер-гуру Glow.
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Дмитрий Морозов, Жанна Морозова
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Анатолий Бузинский, Дмитрий Левин
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Микаэль Аскеров, Ислам Аскеров
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Владимир Варнава, Альбина Исмаилова, Елена Соловьева
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Екатерина Пучкова, София Григорьева
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Саша Карпова, Стивен Сакс
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Евгений Лысый
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Анна Аскерова, Алиса Бунина
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Николай Артемьев, Галина Гребнева
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Светлана Шилина
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Мария Чеблакова, Алексей Ким
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Диего Шидловский
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Юлия Журавлева, Александр Вольтман, Алексей Никульшин
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Екатерина Сидорова, Екатерина Муратова
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