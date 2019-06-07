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Открытие выставки Александра Шишкина-Хокусая в Тележном переулке

В рамках культурной программы ПМЭФ состоялось торжественное открытие выставки под открытым небом «Фрагмент инсталляции «Смотрящий» художника Александра Шишкина-Хокусая. Сегодня к экспозиции (оммажу скульптурам Государственного Эрмитажа на крыше Зимнего дворца) приковано всеобщее внимание арт-индустрии, как и к художнику, которому доверено представлять современное русское искусство на 58-ой Венецианской биеннале. Выставка скульптур Александра Шишкина-Хокусая открывает серию проектов современных художников. Среди гостей, преобразовавшегося Тележного переулка, были основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, ресторатор Матильда Шнурова, дизайнер Юлия Матвиенко и другие.

  • Оксана Ермолаева

  • Саша Карпова, Стивен Сакс

  • Екатерина Ворона

  • Екатерина Онищина

  • Елена Ефимова

  • Елена Федотова

  • Дмитрий Витковский

  • Лариса Орлова

  • Елена Сопина

  • Андрей Ершов

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Автор: Leo Kasatkin
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