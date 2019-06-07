Открытие выставки Александра Шишкина-Хокусая в Тележном переулке

В рамках культурной программы ПМЭФ состоялось торжественное открытие выставки под открытым небом «Фрагмент инсталляции «Смотрящий» художника Александра Шишкина-Хокусая. Сегодня к экспозиции (оммажу скульптурам Государственного Эрмитажа на крыше Зимнего дворца) приковано всеобщее внимание арт-индустрии, как и к художнику, которому доверено представлять современное русское искусство на 58-ой Венецианской биеннале. Выставка скульптур Александра Шишкина-Хокусая открывает серию проектов современных художников. Среди гостей, преобразовавшегося Тележного переулка, были основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, ресторатор Матильда Шнурова, дизайнер Юлия Матвиенко и другие.