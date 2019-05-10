Гости гала-ужина Эрмитажа в честь открытия Русского павильона в Венеции

На Венецианской биеннале торжественно открылся Русский павильон, центральная часть которого посвящена Рембрандту и интерпретации Александром Сокуровым картины «Возвращение Блудного сына». Мультимедиа-инсталляция режиссера представляет собой один из самых знаменитых залов Эрмитажа и одновременно — мастерскую художника с картинами, скульптурами и огромным зеркалом

В честь открытия глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и комиссар Павильона России Семен Михайловский пригласили создателей экспозиции и почетных гостей на прием в музей Scuola Grande San Giovanni Evangelista — дом, который на протяжении семи веков занимает одноименное братство. Гала-ужин проходил в зале со смыслообразующим центром в виде статуи святого Иоанна Богослова в окружении орла и маленького ангела — символа божественного вдохновения.

Гостями вечера, спродюсированного Натальей Плехановой, стали художник Александр Шишкин-Хокусай, режиссер Андрей Могучий, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, художник Ян Фабр, куратор Василий Церетели и многие другие.