Гости гала-ужина Эрмитажа в честь открытия Русского павильона в Венеции
На Венецианской биеннале торжественно открылся Русский павильон, центральная часть которого посвящена Рембрандту и интерпретации Александром Сокуровым картины «Возвращение Блудного сына». Мультимедиа-инсталляция режиссера представляет собой один из самых знаменитых залов Эрмитажа и одновременно — мастерскую художника с картинами, скульптурами и огромным зеркалом
В честь открытия глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и комиссар Павильона России Семен Михайловский пригласили создателей экспозиции и почетных гостей на прием в музей Scuola Grande San Giovanni Evangelista — дом, который на протяжении семи веков занимает одноименное братство. Гала-ужин проходил в зале со смыслообразующим центром в виде статуи святого Иоанна Богослова в окружении орла и маленького ангела — символа божественного вдохновения.
Гостями вечера, спродюсированного Натальей Плехановой, стали художник Александр Шишкин-Хокусай, режиссер Андрей Могучий, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, художник Ян Фабр, куратор Василий Церетели и многие другие.
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Александр Шишкин-Хокусай
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Зельфира Трегулова
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Семен Михайловский, Дмитрий Гутов
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Ян Фабр
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Марина Гисич, Жан Габриэль Аркерос
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Pharaoh
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Вера Мартынов, Алексей Коханов, Сара Токина
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Екатерина Сираканян
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Андрей Шелютто, Ирина Чекмарева
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Николас Ильин
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Фотографы: Михаил Вильчук, Николай Зверков
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