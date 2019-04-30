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Лекция коллекционера Павла Ульянова в Anna Nova Gallery

Business FM Санкт-Петербург тотально исследуют арт-рынок: совместно с образовательным проектом Masters радиостанция запустила цикл закрытых лекций о цене и ценности совриска. Куратором первой встречи в Anna Nova Gallery стал искусствовед и владелец коллекции стульев XX века Павел Ульянов. После экскурса в основы социального дизайна гости посетили предпоказ юбилейной выставки Александра Дашевского «Банда симулянтов», а затем обменялись устными рецензиями в пространстве Collectors' Lounge, меблированном по задумке лектора.

Как, изучив конструкцию стула, начать разбираться в истории искусства узнали основательница школы Masters Полина Бондарева, галеристка Анна Нова, художник Филипп Казак и другие.

  • Анна Нова, Полина Бондарева
  • Павел Ульянов, Александра Русакова

  • Лилит Акопян

  • Надежда Голицына, Максим Голицын

  • Светлана Шестухина, Филипп Казак

  • Ксения Аверина

  • Николай Отельер, Александр Погорелов

  • Екатерина Дячук

  • Владимир Малашин, Александр Бушуров

  • Валерия Романовская, Анна Овчинникова

  • Анастасия Клубова, Ольга Трунова

  • Татьяна Моисейченко, Светлана Баранова

  • Саша Карпова, Наталья Шепелева
  • Анна Нова, Павел Ульянов, Александра Русакова

  • Николай Евдокимов

  • Марина Азарная, Марина Онищенко

  • Алла Полякова-Готлиб

  • Александра Балаева

  • Оксана Афанасьева

  • Ольга Яковлева

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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