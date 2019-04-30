Лекция коллекционера Павла Ульянова в Anna Nova Gallery
Business FM Санкт-Петербург тотально исследуют арт-рынок: совместно с образовательным проектом Masters радиостанция запустила цикл закрытых лекций о цене и ценности совриска. Куратором первой встречи в Anna Nova Gallery стал искусствовед и владелец коллекции стульев XX века Павел Ульянов. После экскурса в основы социального дизайна гости посетили предпоказ юбилейной выставки Александра Дашевского «Банда симулянтов», а затем обменялись устными рецензиями в пространстве Collectors' Lounge, меблированном по задумке лектора.
Как, изучив конструкцию стула, начать разбираться в истории искусства узнали основательница школы Masters Полина Бондарева, галеристка Анна Нова, художник Филипп Казак и другие.
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Павел Ульянов, Александра Русакова
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Лилит Акопян
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Надежда Голицына, Максим Голицын
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Светлана Шестухина, Филипп Казак
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Ксения Аверина
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Николай Отельер, Александр Погорелов
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Екатерина Дячук
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Владимир Малашин, Александр Бушуров
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Валерия Романовская, Анна Овчинникова
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Анастасия Клубова, Ольга Трунова
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Татьяна Моисейченко, Светлана Баранова
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Саша Карпова, Наталья Шепелева
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Анна Нова, Павел Ульянов, Александра Русакова
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Николай Евдокимов
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Марина Азарная, Марина Онищенко
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Алла Полякова-Готлиб
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Александра Балаева
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Оксана Афанасьева
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Ольга Яковлева
Фотограф: Александр Попов
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