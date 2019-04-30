Лекция коллекционера Павла Ульянова в Anna Nova Gallery

Business FM Санкт-Петербург тотально исследуют арт-рынок: совместно с образовательным проектом Masters радиостанция запустила цикл закрытых лекций о цене и ценности совриска. Куратором первой встречи в Anna Nova Gallery стал искусствовед и владелец коллекции стульев XX века Павел Ульянов. После экскурса в основы социального дизайна гости посетили предпоказ юбилейной выставки Александра Дашевского «Банда симулянтов», а затем обменялись устными рецензиями в пространстве Collectors' Lounge, меблированном по задумке лектора.

Как, изучив конструкцию стула, начать разбираться в истории искусства узнали основательница школы Masters Полина Бондарева, галеристка Анна Нова, художник Филипп Казак и другие.