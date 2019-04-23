Михаил Боярский, Александр Кержаков, Uma2rmaH на закрытом ужине Фонда «Звёзды детям»
Благотворители, среди которых были издатель Борис Пиотровский, боксер Ростислав Плечко, актер Андрей Носков, встретились на традиционном гала-ужине. Соучредители Фонда «Звёзды детям» Александр Кержаков и Иван Никифоров поблагодарили жертвователей за добрые сердца и показали сюжеты о подопечных, которые все еще нуждаются в помощи. Грандиозный успех (ведь за вечер на лечение детей собрали больше 7-и миллионов рублей!) отмечали под песни Михаила Боярского и солиста Uma2rmaH Владимира Кристовского — разумеется, в авторском исполнении.
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Александр Кержаков (футболист), Иван Никифоров
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Борис Пиотровский, Михаил Медведев
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Илья Слуцкин
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Ростислав Плечко
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Дмитрий Балакшин, Екатерина Азизова
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Ольга Шарко
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Дмитрий Бондаревский, Наталья Воробей
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Лидия Ладыжина
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Серафима Мазнова
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Диана Сабирзянова
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Дария Боброва
Фотограф: Никита Шубный
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