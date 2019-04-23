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Михаил Боярский, Александр Кержаков, Uma2rmaH на закрытом ужине Фонда «Звёзды детям»

Благотворители, среди которых были издатель Борис Пиотровский, боксер Ростислав Плечко, актер Андрей Носков, встретились на традиционном гала-ужине. Соучредители Фонда «Звёзды детям» Александр Кержаков и Иван Никифоров поблагодарили жертвователей за добрые сердца и показали сюжеты о подопечных, которые все еще нуждаются в помощи. Грандиозный успех (ведь за вечер на лечение детей собрали больше 7-и миллионов рублей!) отмечали под песни Михаила Боярского и солиста Uma2rmaH Владимира Кристовского — разумеется, в авторском исполнении.

  • Дмитрий Балакшин, Екатерина Азизова

  • Ольга Шарко

  • Дмитрий Бондаревский, Наталья Воробей

  • Лидия Ладыжина

  • Серафима Мазнова

  • Дмитрий Мельников, Вика Юнда

  • Диана Сабирзянова

  • Дария Боброва

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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