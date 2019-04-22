Анна Чиповская, Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Александр Петров на гала-вечере проекта Play and Help

Основательницы инициативы Play and Help Екатерина Смольникова и Виктория Шатова пригласили благотворителей на гала-вечер «ИграПроЧтение». В ожидании приветственного слова организаторов почетные гости откровенничали с ведущим Александром Маличем : писательница Ирина Оганова рассказала, как танцевала «Яблочко», ее единомышленница Виктория Шелягова — о мечте оказаться 1960-х, а президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, сразу взяв игру под свой контроль, выступил с неожиданным оммажем теннису.

На помощь подопечным Фонда Евгения Миронова «Жизнь в движении» приехали актеры и режиссеры, определяющие лицо современного российского кино. Первым слово взял Александр Петров, который мог развернуть свою авторскую постановку «Заново родиться» прямо в Зимнем саду «Астории», если бы не пришло время Анны Чиповской и поэмы Веры Полозковой в ее исполнении. Тему отцов и детей подхватили Паулина Андреева и Федор Бондарчук — вспоминали Бродского и его веру в силу искусства. Северный фронт представили актрисы БДТ Полина Толстун и Карина Разумовская со стихами, провозглашающими победу духа над телом.