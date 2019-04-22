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Анна Чиповская, Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Александр Петров на гала-вечере проекта Play and Help

Основательницы инициативы Play and Help Екатерина Смольникова и Виктория Шатова пригласили благотворителей на гала-вечер «ИграПроЧтение». В ожидании приветственного слова организаторов почетные гости откровенничали с ведущим Александром Маличем: писательница Ирина Оганова рассказала, как танцевала «Яблочко», ее единомышленница Виктория Шелягова — о мечте оказаться 1960-х, а президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, сразу взяв игру под свой контроль, выступил с неожиданным оммажем теннису.

На помощь подопечным Фонда Евгения Миронова «Жизнь в движении» приехали актеры и режиссеры, определяющие лицо современного российского кино. Первым слово взял Александр Петров, который мог развернуть свою авторскую постановку «Заново родиться» прямо в Зимнем саду «Астории», если бы не пришло время Анны Чиповской и поэмы Веры Полозковой в ее исполнении. Тему отцов и детей подхватили Паулина Андреева и Федор Бондарчук — вспоминали Бродского и его веру в силу искусства. Северный фронт представили актрисы БДТ Полина Толстун и Карина Разумовская со стихами, провозглашающими победу духа над телом.

Благотворительный гала-вечер «Мечтатели» с Андреем Малаховым

  • Наталья Шагинян-Нидэм

  • Кристина Шкляр

  • Ольга Корнилова

  • Ирина Рогинская, Родион Рамазанов

  • Анна Селиверстова, Ангелина Маркова

  • Ольга Иванникова, Мария Бразговская

  • Наталья Шалтыкова, Алина Шалтыкова

  • Аркадий Теплицкий

  • Александр Проскуров, Наталья Колесникова

  • Александр Парфененко, Мария Парфененко

  • Константин Зырянов, Наталья Зырянова

  • Арина Николаева, Гульназ Агапова

  • Полина Толстун

  • Ирина Сафина, Тамара Клевцова

  • Любовь Спасская, Игорь Дулатов

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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