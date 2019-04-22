Анна Чиповская, Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Александр Петров на гала-вечере проекта Play and Help
Основательницы инициативы Play and Help Екатерина Смольникова и Виктория Шатова пригласили благотворителей на гала-вечер «ИграПроЧтение». В ожидании приветственного слова организаторов почетные гости откровенничали с ведущим Александром Маличем: писательница Ирина Оганова рассказала, как танцевала «Яблочко», ее единомышленница Виктория Шелягова — о мечте оказаться 1960-х, а президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, сразу взяв игру под свой контроль, выступил с неожиданным оммажем теннису.
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Екатерина Смольникова, Игорь Смольников
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Виктория Шатова, Олег Шатов
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Александр Медведев
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Виктория Шелягова
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Антон Лаврентьев
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На помощь подопечным Фонда Евгения Миронова «Жизнь в движении» приехали актеры и режиссеры, определяющие лицо современного российского кино. Первым слово взял Александр Петров, который мог развернуть свою авторскую постановку «Заново родиться» прямо в Зимнем саду «Астории», если бы не пришло время Анны Чиповской и поэмы Веры Полозковой в ее исполнении. Тему отцов и детей подхватили Паулина Андреева и Федор Бондарчук — вспоминали Бродского и его веру в силу искусства. Северный фронт представили актрисы БДТ Полина Толстун и Карина Разумовская со стихами, провозглашающими победу духа над телом.
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Инна Жиркова, Юрий Жирков
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Павел Крупник
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Валерия Макринская
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Юлия Роженцева, Александр Гузов
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Александр Ерохин
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Андрей Лунев, Диана Лунева
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Наталья Ермашова, Алена Антончик
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Мария Грудина, Юрий Грудин
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Елена Романова
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Виктор Файзулин
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Екатерина Иванова
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Сергей Савкин, Екатерина Савкина
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Наталья Шагинян-Нидэм
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Ольга Корнилова
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Ирина Рогинская, Родион Рамазанов
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Анна Селиверстова, Ангелина Маркова
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Ольга Иванникова, Мария Бразговская
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Наталья Шалтыкова, Алина Шалтыкова
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Аркадий Теплицкий
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Александр Проскуров, Наталья Колесникова
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Александр Парфененко, Мария Парфененко
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Константин Зырянов, Наталья Зырянова
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Арина Николаева, Гульназ Агапова
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Ирина Сафина, Тамара Клевцова
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Любовь Спасская, Игорь Дулатов
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Фотограф: Михаил Вильчук
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