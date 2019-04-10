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Вернисаж проекта «Жизнь после жизни» в Манеже

В Манеже открылся художественный проект «Жизнь после жизни», посвященный размышлениям петербургских художников на тему жизни, смерти и бессмертия. Выставку сформировали из собраний Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и еще десятка музеев со всей страны — от Краснодара до Пскова. Саундтреком к более 300-м работам, созданным с 1725 по 2018 годы, стала музыка неоклассициста Миши Мищенко, а официальным запахом экспозиции — аромат несуществующего цветка от Comme des Garçons. 

Русская смерть: что смотреть (слушать и вдыхать) на выставке «Жизнь после жизни» в «Манеже»

  • Иван Плющ, Полина Слепенкова

  • Дарина Грибова

  • Анна Ялова

  • Анна Кирикова

  • Ольга Зайцева, Ксения Дмитриева, Светлана Шадейкина

  • Алена Трушникова

  • Анастасия Несудимова

  • Анна Ильина

  • Владимир Кустов

  • Александра Мымрина

  • Дмитрий Каминкер

  • Олеся Пушкина

  • Юрий Саулиди

  • Светлана Головешкина

  • Екатерина Андреева, Геннадий Плискин

  • Андрей Пунин

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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