Вернисаж проекта «Жизнь после жизни» в Манеже

В Манеже открылся художественный проект «Жизнь после жизни», посвященный размышлениям петербургских художников на тему жизни, смерти и бессмертия. Выставку сформировали из собраний Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и еще десятка музеев со всей страны — от Краснодара до Пскова. Саундтреком к более 300-м работам, созданным с 1725 по 2018 годы, стала музыка неоклассициста Миши Мищенко, а официальным запахом экспозиции — аромат несуществующего цветка от Comme des Garçons.