Вернисаж проекта «Жизнь после жизни» в Манеже
В Манеже открылся художественный проект «Жизнь после жизни», посвященный размышлениям петербургских художников на тему жизни, смерти и бессмертия. Выставку сформировали из собраний Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и еще десятка музеев со всей страны — от Краснодара до Пскова. Саундтреком к более 300-м работам, созданным с 1725 по 2018 годы, стала музыка неоклассициста Миши Мищенко, а официальным запахом экспозиции — аромат несуществующего цветка от Comme des Garçons.
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Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко
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Елизавета Павлычева, Константин Сухенко
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Наталья Карасева, Елизавета Зиновьева
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Алексей Костромин, Гузель Зарипова
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Полина Бондарева, Лилит Акопян
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Наталья Лейтис, Анна Брук
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Ашот Хачатрян
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Саша Карпова, Денис Патракеев
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Павел Даиси
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Марат Кортез
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Вера Рейхет, Павел Игнатьев
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Виталий Пушницкий
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Юрий Молодковец, Марина Глаголева
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Иван Плющ, Полина Слепенкова
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Дарина Грибова
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Анна Ялова
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Анна Кирикова
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Ольга Зайцева, Ксения Дмитриева, Светлана Шадейкина
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Алена Трушникова
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Анастасия Несудимова
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Анна Ильина
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Владимир Кустов
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Александра Мымрина
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Дмитрий Каминкер
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Олеся Пушкина
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Юрий Саулиди
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Светлана Головешкина
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Екатерина Андреева, Геннадий Плискин
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Андрей Пунин
Фотограф: Михаил Вильчук
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