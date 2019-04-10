Открытие первой в России выставки Роберто Матта
В Главном штабе Эрмитажа впервые в России показали работы сюрреалиста Роберто Матта, друга и единомышленника Сальвадора Дали. В середине XX века художник уже приезжал в Ленинград на экскурсию по местам силы оккультиста Петра Успенского и вернулся — на этот раз в другом измерении!
Выставка «Роберто Матта и четвертое измерение» собрана с помощью частных коллекционеров, которые предоставили более 90 работ. Чилиец открывает «год сюрреализма» в Эрмитаже: музей выпустит каталоги, раскрывающие контекст творчества художников, а летом Двенадцатиколонный зал наполнят картины авангардиста Макса Эрнста.
Исследовать «психологические морфологии» пришли искусствовед Катарина Лопаткина, художник Сергей Бугаев-Африка, дизайнер Юрий Питенин, галеристка Кристина Березовская, куратор Лиза Савина и другие.
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Оксана Саламатина
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Николас Ильин
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Александр Малич, Дарья Александрова, Кристина Березовская, Сергей Полотовский
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Олеся Туркина, Наталья Карасева, Елизавета Зиновьева
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Галя Голованова, Николай Дворянкин
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Александр Архипов, Алиса-Анастасия Архипова
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Катарина Лопаткина, Алиса Прудникова
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Санни Контула-Вебб
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Платон Петров, Мария Грудина
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Мария Катц
Фотограф: Никита Шубный
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