Открытие первой в России выставки Роберто Матта

В Главном штабе Эрмитажа впервые в России показали работы сюрреалиста Роберто Матта, друга и единомышленника Сальвадора Дали. В середине XX века художник уже приезжал в Ленинград на экскурсию по местам силы оккультиста Петра Успенского и вернулся — на этот раз в другом измерении!

Выставка «Роберто Матта и четвертое измерение» собрана с помощью частных коллекционеров, которые предоставили более 90 работ. Чилиец открывает «год сюрреализма» в Эрмитаже: музей выпустит каталоги, раскрывающие контекст творчества художников, а летом Двенадцатиколонный зал наполнят картины авангардиста Макса Эрнста.

Исследовать «психологические морфологии» пришли искусствовед Катарина Лопаткина, художник Сергей Бугаев-Африка, дизайнер Юрий Питенин, галеристка Кристина Березовская, куратор Лиза Савина и другие.