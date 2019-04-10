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Открытие первой в России выставки Роберто Матта

В Главном штабе Эрмитажа впервые в России показали работы сюрреалиста Роберто Матта, друга и единомышленника Сальвадора Дали. В середине XX века художник уже приезжал в Ленинград на экскурсию по местам силы оккультиста Петра Успенского и вернулся — на этот раз в другом измерении!

Выставка «Роберто Матта и четвертое измерение» собрана с помощью частных коллекционеров, которые предоставили более 90 работ. Чилиец открывает «год сюрреализма» в Эрмитаже: музей выпустит каталоги, раскрывающие контекст творчества художников, а летом Двенадцатиколонный зал наполнят картины авангардиста Макса Эрнста. 

Исследовать «психологические морфологии» пришли искусствовед Катарина Лопаткина, художник Сергей Бугаев-Африка, дизайнер Юрий Питенин, галеристка Кристина Березовская, куратор Лиза Савина и другие.

  • Леонтий Касаткин

  • Марина Шульц

  • Павел Даиси

  • Любовь Щипцова, Александра Алехина

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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