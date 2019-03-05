Паблик-ток Дианы Вишневой в бутике Dior

Законодательницы современного танца – Лои Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дени – совершили революцию, вернув в хореографию исконное дионисийское начало, а прима Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева выполнила «Апрельские тезисы» и теперь представляет русский балет во всем мире. В честь запуска весенне-летней коллекции Dior, вдохновленной творчеством танцовщиц, балерина поговорила с директором отдела моды «Собака.ru» Ксенией Гощицкой о знакомстве и работе с Пиной Бауш и труппой Марты Грэм, творческих методах и телесной практике Gaga, недавно показанной на фестивале Context.

Фотограф: Никита Шубный