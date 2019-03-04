Алиса Фрейндлих, Диана Вишнева, Ксения Собчак и другие гости торжественной церемонии в честь 100-летия БДТ

Торжественную церемонию в честь векового юбилея БДТ открыло сценические действие режиссера Виктор Крамера «Воздухоплавание и применение его к передвижению аэростатов свободных и несвободных по желаемым направлениям». Спектакль рассказывает об этапах жизни Большого драматического театра — от основателей Александра Блока, Максима Горького и Марии Андреевой до Георгия Товстоногова.

Участниками исторического вечера стали ветераны БДТ Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Георгий Штиль. Олегу Валерьяновичу художественный руководитель Андрей Могучий предложил сымпровизировать и озвучить немую видеохронику (кстати, показанную впервые!) закулисья товстоноговского театра. В финале постановки выступил хор musicAeterna Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса, а над партером возник гигантский младенец, символизирующий начало новой эпохи БДТ.

Со сцены театр поздравили почетные гости: художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин выступил с оммажем Георгию Товстоногову, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский впервые объявил, что российский павильон на Венецианской биеннале в 2019 году будет построен в партнерстве с БДТ, а руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов вспомнил основателя Большого драматического — Александра Блока.

Василий Реутов

Сергей Дебижев, Валерий Плотников

Станислав Ершов

Никита Явейн



Андрей Шарков

