Алиса Фрейндлих, Диана Вишнева, Ксения Собчак и другие гости торжественной церемонии в честь 100-летия БДТ
Торжественную церемонию в честь векового юбилея БДТ открыло сценические действие режиссера Виктор Крамера «Воздухоплавание и применение его к передвижению аэростатов свободных и несвободных по желаемым направлениям». Спектакль рассказывает об этапах жизни Большого драматического театра — от основателей Александра Блока, Максима Горького и Марии Андреевой до Георгия Товстоногова.
Участниками исторического вечера стали ветераны БДТ Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Георгий Штиль. Олегу Валерьяновичу художественный руководитель Андрей Могучий предложил сымпровизировать и озвучить немую видеохронику (кстати, показанную впервые!) закулисья товстоноговского театра. В финале постановки выступил хор musicAeterna Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса, а над партером возник гигантский младенец, символизирующий начало новой эпохи БДТ.
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Наталья Метелица, Ольга Таратынова
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Полина Толстун, Константин Селиневич
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Алиса-Анастасия Архипова, Александр Архипов
Со сцены театр поздравили почетные гости: художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин выступил с оммажем Георгию Товстоногову, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский впервые объявил, что российский павильон на Венецианской биеннале в 2019 году будет построен в партнерстве с БДТ, а руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов вспомнил основателя Большого драматического — Александра Блока.
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Юлия Стрижак, Александр Беглов, Варвара Стрижак
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Инна Воронкова , Дмитрий Абрамов
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Константин Сухенко
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Антон Желнов, Дарья Панайотти
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Торжественную церемонию посетили дирижер Теодор Курентзис, телеведущая Ксения Собчак, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, актриса Марина Александрова и многие другие.
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Владимир Панков
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Егор Медведев, Анастасия Клобукова
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Николай Мартон
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Варвара Павлова
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Дмитрий Ялов, Анна Ялова
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Алена Кучкова
Фотограф: Михаил Вильчук
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