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Ужин-перфоманс в честь открытия выставки Ирины Дрозд «Тихие игры»

Открытие выставки Ирины Дрозд «Тихие игры» в галерее Anna Nova прошло в формате закрытого ужина за столом-инсталляцией, которую художник создала совместно с шеф-поваром ресторана Charlie Юрием Манчуком. По авторской задумке блюда соседствовали с арт-объектами из керамики. 

В праздничное меню вошли привычные сладкие профитроли, но с соленой начинкой из тунца, салат милфей со сладкой кукурузой, креветками и сливочным соусом айоли, взорванная треска с чёрным птитимом и копченым соусом, а также концептуальный десерт из базилика — символа саженца дерева, пробивающегося сквозь асфальт мегаполисов. Все блюда подавались в посуде красного цвета, который также доминирует на работах художницы. Этот десерт существует совместно с онлайн-проектом «Подари дерево», при покупке которого каждому гостю выдаётся именной сертификат на посадку саженца ели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

  • Саша Карпова, Марина Савицкая

  • Юрий Манчук

  • Михаил Овчинников

  • Николай Евдокимов

  • Михаил Баранов

  • Ирина Чернигова, Наталья Беляева

Главным же событием вечера стал перформанс Ирины Дрозд, который застал в расплох заведующего Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. В момент подачи голубого желе, словно сошедшего с одной из картин на стене, художница внезапно бросила его кусок прямо в лицо куратору. Происшествие назвали «арт-скандалом месяца», а его видеодокументация тут же разлетелась по соцсетям.

Фотограф: Дмитрий Колесов

Ирина Дрозд

Художник

Синий цвет — это символ фантастического, неземных явлений. Именно он, появившись сначала на картине, а потом в десерте, должен был предупредить гостей о появлении моего альтер-эго. На какое-то время мной действительно как будто завладела другая сущность, проявлению воли которой я не могла противостоять. Я просто собиралась угостить моего любимого куратора Дмитрия Озеркова сладким желе. Видимо, этот жест характеризует сложные отношения между художником и куратором в процессе их творческого взаимодействия.

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Автор: Leo Kasatkin
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