Ужин-перфоманс в честь открытия выставки Ирины Дрозд «Тихие игры»

Художник

Синий цвет — это символ фантастического, неземных явлений. Именно он, появившись сначала на картине, а потом в десерте, должен был предупредить гостей о появлении моего альтер-эго. На какое-то время мной действительно как будто завладела другая сущность, проявлению воли которой я не могла противостоять. Я просто собиралась угостить моего любимого куратора Дмитрия Озеркова сладким желе. Видимо, этот жест характеризует сложные отношения между художником и куратором в процессе их творческого взаимодействия.