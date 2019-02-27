Ужин-перфоманс в честь открытия выставки Ирины Дрозд «Тихие игры»
Открытие выставки Ирины Дрозд «Тихие игры» в галерее Anna Nova прошло в формате закрытого ужина за столом-инсталляцией, которую художник создала совместно с шеф-поваром ресторана Charlie Юрием Манчуком. По авторской задумке блюда соседствовали с арт-объектами из керамики.
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Полина Бондарева, Эрик Бровко, Елена Стрыгина
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Дмитрий Воробьев, Дарья Талалаева
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В праздничное меню вошли привычные сладкие профитроли, но с соленой начинкой из тунца, салат милфей со сладкой кукурузой, креветками и сливочным соусом айоли, взорванная треска с чёрным птитимом и копченым соусом, а также концептуальный десерт из базилика — символа саженца дерева, пробивающегося сквозь асфальт мегаполисов. Все блюда подавались в посуде красного цвета, который также доминирует на работах художницы. Этот десерт существует совместно с онлайн-проектом «Подари дерево», при покупке которого каждому гостю выдаётся именной сертификат на посадку саженца ели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Саша Карпова, Марина Савицкая
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Юрий Манчук
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Михаил Овчинников
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Николай Евдокимов
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Михаил Баранов
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Ирина Чернигова, Наталья Беляева
Главным же событием вечера стал перформанс Ирины Дрозд, который застал в расплох заведующего Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. В момент подачи голубого желе, словно сошедшего с одной из картин на стене, художница внезапно бросила его кусок прямо в лицо куратору. Происшествие назвали «арт-скандалом месяца», а его видеодокументация тут же разлетелась по соцсетям.
Фотограф: Дмитрий Колесов
Ирина Дрозд
Художник
Синий цвет — это символ фантастического, неземных явлений. Именно он, появившись сначала на картине, а потом в десерте, должен был предупредить гостей о появлении моего альтер-эго. На какое-то время мной действительно как будто завладела другая сущность, проявлению воли которой я не могла противостоять. Я просто собиралась угостить моего любимого куратора Дмитрия Озеркова сладким желе. Видимо, этот жест характеризует сложные отношения между художником и куратором в процессе их творческого взаимодействия.
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