Премьера спектакля «Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина»
Студия Context Pro представила театральный эксперимент, в основе которого перекрестное интервью двух балерин. На сцену БДТ им. Г.А. Товстоногова в новом амплуа драматических актрис вышли примы Мариинского театра Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина. Народные артистки расспросили друг друга о судьбоносном выборе профессии, детстве, прошедшем в изнурительных репетициях, славе и душевном обновлении после рождения ребенка. Сценические костюмы предоставил модный дом Christian Dior.
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Виталий Котов, Сергей Николаевич
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Алексей Кононов, Людмила Ковалева
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Дмитрий Левин, Константин Селиневич
Близкие друзья, среди которых были Председатель Синдиката моды Петербурга Никита Кондрушенко, благотворитель Шорена Джинали, ведущая солистка Большого театра Анастасия Яценко, поздравили дебютанток и режиссера спектакля Алексея Кононова на гала-ужине в отеле «Астория».
Фотограф: Михаил Вильчук
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Виктор Вишнев
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Анастасия Яценко
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Александр Архипов
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Юлия Кузькина
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Александра Глазкова, Андрей Бабий
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Мария Грудина, Юрий Грудин
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Валентина Суфьянова, Александра Печникова
Ульяна Лопаткина
Бывшая прима-балерина Мариинского театра
Мы пытались выяснить между собой, слышим ли мы хотя бы друг друга? Я говорила: «Текст я не выучу — раз. На репетициях физически не смогу присутствовать — два. И я не смогу участвовать в действии театральном как актриса — три». Все это произошло сегодня.
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Наталья Ермашова, Юлия Хельд
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Ника Мешанова, Альбина Исмаилова
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Ольга Гусева, Нина Османова
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Станислав Ершов
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Татьяна Богомолова
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Kimbar, Мария Ренард
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