18+

Премьера спектакля «Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина»

Студия Context Pro представила театральный эксперимент, в основе которого перекрестное интервью двух балерин. На сцену БДТ им. Г.А. Товстоногова в новом амплуа драматических актрис вышли примы Мариинского театра Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина. Народные артистки расспросили друг друга о судьбоносном выборе профессии, детстве, прошедшем в изнурительных репетициях, славе и душевном обновлении после рождения ребенка. Сценические костюмы предоставил модный дом Christian Dior.

Близкие друзья, среди которых были Председатель Синдиката моды Петербурга Никита Кондрушенко, благотворитель Шорена Джинали, ведущая солистка Большого театра Анастасия Яценко, поздравили дебютанток и режиссера спектакля Алексея Кононова на гала-ужине в отеле «Астория». 

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Виктор Вишнев

  • Анастасия Яценко

  • Александр Архипов

  • Юлия Кузькина

  • Александра Глазкова, Андрей Бабий

  • Мария Грудина, Юрий Грудин

  • Полина Толстун

  • Валентина Суфьянова, Александра Печникова

Ульяна Лопаткина

Бывшая прима-балерина Мариинского театра

Мы пытались выяснить между собой, слышим ли мы хотя бы друг друга? Я говорила: «Текст я не выучу — раз. На репетициях физически не смогу присутствовать — два. И я не смогу участвовать в действии театральном как актриса — три». Все это произошло сегодня. 

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также