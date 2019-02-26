Премьера спектакля «Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина»

Бывшая прима-балерина Мариинского театра

Мы пытались выяснить между собой, слышим ли мы хотя бы друг друга? Я говорила: «Текст я не выучу — раз. На репетициях физически не смогу присутствовать — два. И я не смогу участвовать в действии театральном как актриса — три». Все это произошло сегодня.