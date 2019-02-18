Открытие выставки Аллана Танненбаума в KGallery
Галерея KGallery и ее владелица Кристина Березовская устроили вечерний прием по случаю открытия выставки американского фотографа Аллана Танненбаума “Studio 54 and others” и магазина-кофейни Bookcafé. В филиале нью-йорского культового клуба Studio 54 встретились флагманы петербургского арт-сообщества: галеристка Марина Гисич, искусствовед Наталья Сиверина, телеведущие Дарья Александрова и Александр Малич и многие другие. Экспозиция содержит снимки из тусовочной гущи Нью-Йорка 1970-х, на которых изображены основатели заведения и легендарные завсегдатаи танцпола: Энди Уорхолл, Джеки Кеннеди, Майкл Джексон, Элизабет Тейлор, Труман Капоте и другие. Накануне проект «3, 14» устроил благотворительный аукцион и выставил на продажу 10 лучших фоторабот.
Фотограф: Никита Шубный
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Марина Гисич, Жан Габриэль Аркерос
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Дарья Александрова, Анастасия Мишинская, Михаил Мишинский
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Кирилл Рейн
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Кермен Манджиева
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Денис Прасолов, Наталья Пивко
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Константин Крутильников
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Серафима Шнурова, Арина Фауль
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Павел Даиси
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Ирина Коган
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Рената Шульга, Екатерина Калентьева
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Анастасия Зайцман
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Алиса Михайлик
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Юлия Артемова
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Сэм Моргунов, Ярослава Миненкова
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Мэган Виртанен (историк моды), Вадим Балабанов, Анна Черноокая, Илья Зуев
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Сергей Гурин
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Павел Герасименко
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