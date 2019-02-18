Открытие выставки Аллана Танненбаума в KGallery

Галерея KGallery и ее владелица Кристина Березовская устроили вечерний прием по случаю открытия выставки американского фотографа Аллана Танненбаума “Studio 54 and others” и магазина-кофейни Bookcafé. В филиале нью-йорского культового клуба Studio 54 встретились флагманы петербургского арт-сообщества: галеристка Марина Гисич, искусствовед Наталья Сиверина, телеведущие Дарья Александрова и Александр Малич и многие другие. Экспозиция содержит снимки из тусовочной гущи Нью-Йорка 1970-х, на которых изображены основатели заведения и легендарные завсегдатаи танцпола: Энди Уорхолл, Джеки Кеннеди, Майкл Джексон, Элизабет Тейлор, Труман Капоте и другие. Накануне проект «3, 14» устроил благотворительный аукцион и выставил на продажу 10 лучших фоторабот.

Фотограф: Никита Шубный