18+

Паблик-ток Льва Лурье и Григория Ревзина в ЦВЗ «Манеж»

Встреча историка Льва Лурье и архитектурного критика Григория Ревзина продолжила дискуссию в рамках премии «Петербург будущего». В беседе с редактором журнала «Собака.ru» Виталием Котовым участники поговорили о том, чего не хватает городу, чтобы стать третьим по величине после Лондона и Москвы. Вместе со спикерами о грамотной урбанизации размышляли главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, девелопер Игорь Водопьянов, член Совета по сохранению наследия Мария Элькина и другие. Как прошел паблик-ток каллиграфа Покраса Лампаса и ректора Академии художеств Семена Михайловского, вы можете посмотреть здесь.

Фотограф: Михаил Вильчук

Лев Лурье

Историк, петербургский краевед

«Мне как раз нравится башня «Газпрома». И я думаю, это точка роста: вокруг башни возникнет новый центр силы, мы туда будем ездить, там будут ходить кораблики, там будет марина — это самое приятное из того, что есть в городе». 

  • Михаил Стацюк, Мария Элькина

  • Анастасия Пронина

  • Сергей Ковальский

  • Анна Ялова, Роман Герасимов, Вера Герасимова

  • Леонтий Касаткин

  • Ольга Чичиланова

  • Ольга Угарова

  • Дарина Грибова

Григорий Ревзин

Искусствовед, партнер КБ Стрелка

«Петербургская архитектурная школа, на мой взгляд, странная школа. У нее есть комплексы на тему того, что всюду авангард, а ей не дают. Поэтому путь «Давайте сделаем потрясающую архитектуру-событие», мне кажется, хуже, чем «Давайте сделаем Новую Голландию». Вот это событие, оно заставляет переживать город. Новая архитектура — это же просто девайс, предмет. А событием является то, что трансформирует социум». 

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также