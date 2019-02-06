Паблик-ток Льва Лурье и Григория Ревзина в ЦВЗ «Манеж»
Встреча историка Льва Лурье и архитектурного критика Григория Ревзина продолжила дискуссию в рамках премии «Петербург будущего». В беседе с редактором журнала «Собака.ru» Виталием Котовым участники поговорили о том, чего не хватает городу, чтобы стать третьим по величине после Лондона и Москвы. Вместе со спикерами о грамотной урбанизации размышляли главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, девелопер Игорь Водопьянов, член Совета по сохранению наследия Мария Элькина и другие. Как прошел паблик-ток каллиграфа Покраса Лампаса и ректора Академии художеств Семена Михайловского, вы можете посмотреть здесь.
Фотограф: Михаил Вильчук
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Лев Лурье, Григорий Ревзин
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Владимир Григорьев
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Игорь Водопьянов, Мария Элькина
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Лев Лурье, Виталий Котов, Григорий Ревзин
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Лев Лурье
Историк, петербургский краевед
«Мне как раз нравится башня «Газпрома». И я думаю, это точка роста: вокруг башни возникнет новый центр силы, мы туда будем ездить, там будут ходить кораблики, там будет марина — это самое приятное из того, что есть в городе».
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Михаил Стацюк, Мария Элькина
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Анастасия Пронина
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Сергей Ковальский
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Анна Ялова, Роман Герасимов, Вера Герасимова
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Леонтий Касаткин
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Ольга Чичиланова
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Ольга Угарова
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Дарина Грибова
Григорий Ревзин
Искусствовед, партнер КБ Стрелка
«Петербургская архитектурная школа, на мой взгляд, странная школа. У нее есть комплексы на тему того, что всюду авангард, а ей не дают. Поэтому путь «Давайте сделаем потрясающую архитектуру-событие», мне кажется, хуже, чем «Давайте сделаем Новую Голландию». Вот это событие, оно заставляет переживать город. Новая архитектура — это же просто девайс, предмет. А событием является то, что трансформирует социум».
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