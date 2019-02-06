Паблик-ток Льва Лурье и Григория Ревзина в ЦВЗ «Манеж»

Искусствовед, партнер КБ Стрелка

«Петербургская архитектурная школа, на мой взгляд, странная школа. У нее есть комплексы на тему того, что всюду авангард, а ей не дают. Поэтому путь «Давайте сделаем потрясающую архитектуру-событие», мне кажется, хуже, чем «Давайте сделаем Новую Голландию». Вот это событие, оно заставляет переживать город. Новая архитектура — это же просто девайс, предмет. А событием является то, что трансформирует социум».