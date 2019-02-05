Паблик-ток Семена Михайловского и Покраса Лампаса в ЦВЗ «Манеж»

В рамках ежегодной премии «Петербург будущего», вручающейся архитекторам, урбанистам, художникам, дизайнерам, активистам и девелоперам, «Собака.ru» провела паблик-ток амбассадора искусства каллиграффити Покраса Лампаса и комиссара павильона России на Венецианской биеннале Семена Михайловского . Модератору дискуссии Михаилу Стацюку спикеры рассказали, как встроить современное искусство в Петербург, а Петербург — в современное искусство.

От Семена Ильича собравшиеся также узнали, что музей современного искусства возникает стихийно с помощью синергии всех художественных талантов города. Но, по словам ректора Академии художеств, главное — не переживать из-за отсутствия таковых в Петербурге. Голосом поколения миллениалов стал Покрас, выступивший за единение творца и поклонников.

Вдохновлялись идеями изменения города к лучшему основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, издатель Борис Пиотровский и другие.

Как прошел паблик-ток историка Льва Лурье и архитектурного критика Григория Ревзина, вы можете посмотреть здесь.

Фотограф: Михаил Вильчук