Гости премии «Что где есть в Петербурге» 2018. Часть 1

Бальный зал «Крыша» Гранд Отеля Европа с прошлой премии «Что где есть в Петербурге» не видел такой концентрации рестораторов, бартендеров, шеф-поваров, сомелье и прочих ударников ресторанной индустрии на квадратный метр. Градус вечера повышался не только ресурсами гастрономического The Singleton и музыкальной поддержкой от DJ Kito Jempere, но и главной интригой вечера — кого назовут лучшими проектами.

Ведущие ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» 2018 — главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и телеведущий Александр Малич — объявили победителей в каждой из 14-и номинаций. Ресторан Birch удостоился сразу двух призов: из рук бренд-амбассадора компании Diageo Константина Саморукова получил специальную награду The Singleton за вклад в развитие локальной гастрономии, а также гран-при «Лучший новый ресторан», который вручила издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская.