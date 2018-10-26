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Гости премии «Что где есть в Петербурге» 2018. Часть 1

Бальный зал «Крыша» Гранд Отеля Европа с прошлой премии «Что где есть в Петербурге» не видел такой концентрации рестораторов, бартендеров, шеф-поваров, сомелье и прочих ударников ресторанной индустрии на квадратный метр. Градус вечера повышался не только ресурсами гастрономического The Singleton и музыкальной поддержкой от DJ Kito Jempere, но и главной интригой вечера — кого назовут лучшими проектами.

Ведущие ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» 2018 — главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и телеведущий Александр Малич — объявили победителей в каждой из 14-и номинаций. Ресторан Birch удостоился сразу двух призов: из рук бренд-амбассадора компании Diageo Константина Саморукова получил специальную награду The Singleton за вклад в развитие локальной гастрономии, а также гран-при «Лучший новый ресторан», который вручила издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская.

Очень скоро ленты Инстаграма заполнились фотогеничными скульптурами краба, артишока, корюшки, ананаса и многими другими, ставшими декорацией к церемонии вручения. Завидев эту любовь работников общепита к фуд-арту, Яна Милорадовская со сцены призвала не медлить и бронировать объекты, чтобы позднее украсить ими домашний интерьер.

Мухомор особенно полюбился победителям премии, которые неутомимо делали селфи на фоне красной шляпки с узнаваемыми символами журнала. Список счастливых обладателей призовых тарелок вы можете посмотреть здесь.

За фудпейринг в этот вечер отвечала команда ресторана Mr. Bo: шеф-повар Дмитрий Богачев гастрономической парой к шотландскому The Singleton готовил крем-брюле из солода и копченных сливок с трюфельной вишней и посыпкой из ириски.

«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге» 2018: гастрономический односолодовый виски The Singleton из самого сердца Шотландии, Гранд Отель Европа, Greenfield и Jardin.

  • Елена Янишевская, Сид Фишер, Светлана Забелина

  • Ульяна Ким

  • Виолетта Драйгор

  • Алла Шарандина
  • Виталий Котов

  • Валентина Перук

  • Ольга Леонтьева

  • Леонтий Касаткин

  • Людмила Жалнина, Анастасия Шишкова

  • Кристина Сасонко, Михаил Сасонко

  • Алена Анисимова, Ольга Угарова

  • Елизавета Замарина

  • Kito Jempere

  • Евгений Гершевич, Александра Синяк

  • Екатерина Васильева, Елизавета Михайлова

  • Виктор Лыков

  • Дарья Викулина

  • Инна Анащенко

  • Александр Малич, Яна Милорадовская

  • Юрий Грудин, Мария Грудина

  • Сергей Голубев

  • Яна Лапикова

  • Анна Григорьева, Виталий Соколов

  • Ольга Зелинская

  • Елена Белык, Павел Штейнлухт, Илья Базарский

  • Евгения Астафьева

  • Антонина Самохвалова

  • Ксения Дубяго, Антон Садчиков

  • Давид Рабинович

  • Алиса Дмитриева, Александр Прокофьев

Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Никита Шубный, Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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