Гости премии «Что где есть в Петербурге» 2018. Часть 1
Бальный зал «Крыша» Гранд Отеля Европа с прошлой премии «Что где есть в Петербурге» не видел такой концентрации рестораторов, бартендеров, шеф-поваров, сомелье и прочих ударников ресторанной индустрии на квадратный метр. Градус вечера повышался не только ресурсами гастрономического The Singleton и музыкальной поддержкой от DJ Kito Jempere, но и главной интригой вечера — кого назовут лучшими проектами.
Ведущие ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» 2018 — главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и телеведущий Александр Малич — объявили победителей в каждой из 14-и номинаций. Ресторан Birch удостоился сразу двух призов: из рук бренд-амбассадора компании Diageo Константина Саморукова получил специальную награду The Singleton за вклад в развитие локальной гастрономии, а также гран-при «Лучший новый ресторан», который вручила издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская.
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Уиллиам Ламберти
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Константин Саморуков
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Дарина Сытина, Арслан Бердиев, Татьяна Крякунова
Очень скоро ленты Инстаграма заполнились фотогеничными скульптурами краба, артишока, корюшки, ананаса и многими другими, ставшими декорацией к церемонии вручения. Завидев эту любовь работников общепита к фуд-арту, Яна Милорадовская со сцены призвала не медлить и бронировать объекты, чтобы позднее украсить ими домашний интерьер.
Мухомор особенно полюбился победителям премии, которые неутомимо делали селфи на фоне красной шляпки с узнаваемыми символами журнала. Список счастливых обладателей призовых тарелок вы можете посмотреть здесь.
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Сергей Глазунов, Дмитрий Кюлленен, Клим Жуков
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Дмитрий Крайнов, Бан Мунечик
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Юра Питенин (дизайнер Saint-Tokyo), Филора Кильян
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Михаил Шубин, Анна Хмельницкая, Михаил Феничев
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Антонио Фреза, Нина Квасняк
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Александр Белькович, Ольга Белькович
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Ольга Маркес, Вадим Матяш
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Марк Лапин, Ксения Милюкова
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Михаил Соколов, Екатерина Пономарева
За фудпейринг в этот вечер отвечала команда ресторана Mr. Bo: шеф-повар Дмитрий Богачев гастрономической парой к шотландскому The Singleton готовил крем-брюле из солода и копченных сливок с трюфельной вишней и посыпкой из ириски.
«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге» 2018: гастрономический односолодовый виски The Singleton из самого сердца Шотландии, Гранд Отель Европа, Greenfield и Jardin.
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Алексей Жидковский, София Ларионова
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Дмитрий Богачев
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Дмитрий Блинов, Марина Наумова
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Эдуард Лунин, Алексей Бесчастный, Даниил Савинец
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Евгений Лебедев
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Артем Мосеев, Николай Киселев
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Дарья Гнашко
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Мехмет Чалышкан, Нодар Узарашвили
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Артем Балаев, Ирина Пономаренко
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Денис Попов, Любовь Попова
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Алена Мельникова, Кристина Гусева
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Эльдар Мурадов, Дмитрий Богачев
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Валерий Дятлов, Николай Киселев, Алексей Ермаков
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Евгений Зайцев
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Алексей Раппопорт
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Елена Янишевская, Сид Фишер, Светлана Забелина
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Виолетта Драйгор
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Валентина Перук
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Ольга Леонтьева
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Леонтий Касаткин
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Людмила Жалнина, Анастасия Шишкова
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Кристина Сасонко, Михаил Сасонко
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Алена Анисимова, Ольга Угарова
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Елизавета Замарина
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Евгений Гершевич, Александра Синяк
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Екатерина Васильева, Елизавета Михайлова
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Виктор Лыков
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Дарья Викулина
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Инна Анащенко
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Антонина Самохвалова
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Ксения Дубяго, Антон Садчиков
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Давид Рабинович
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Алиса Дмитриева, Александр Прокофьев
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Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Никита Шубный, Александр Попов
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