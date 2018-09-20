Николай Цискаридзе, Наталья Метелица, Михаил Пиотровский на открытии выставки «100+10»
Выставка «100+10», приуроченная к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства, открыла основные программы второй Биеннале музейного дизайна. На вернисаже в Шереметьевском дворце показали полное собрание костюмов, сделанных Пьером Карденом для Майи Плисецкой, а также коллекцию пуантов и фотографий блистательных современных балерин от итальянки Алессандры Ферри до Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой.
На церемония открытия в Белом зале дворца директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица принимала поздравления от дизайнеров и кураторов со всего мира, одним из которых стали частушки в живом исполнении композиторов Игоря Рогалева и Игоря Воробьева.
Засвидетельствовать свое почтение пришли ректор Вагановского училища Николай Цискаридзе, дизайнер Татьяна Котегова, генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая и другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.