Николай Цискаридзе, Наталья Метелица, Михаил Пиотровский на открытии выставки «100+10»

Выставка «100+10», приуроченная к 110-летию Музея театрального и музыкального искусства, открыла основные программы второй Биеннале музейного дизайна. На вернисаже в Шереметьевском дворце показали полное собрание костюмов, сделанных Пьером Карденом для Майи Плисецкой, а также коллекцию пуантов и фотографий блистательных современных балерин от итальянки Алессандры Ферри до Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой.