Открытие клубного ресторана «Эмигранты»

Внутри иммерсивного шоу «Безликие», на главной площади таинственного города начала ХХ века, расположилось новое место клубного Петербурга. Спустя час после финальной сцены спектакля пространство преобразилось: «Безликие» уступили место «Эмигрантам», клубному шоу в стиле старого Нью-Йорка. Только в эту ночь — специально в рамках открытия проекта — на сцене выступил Aerea Negrot, экс-солист группы Hercules and Love Affair. На поиски новой жизни в эту ночь под предводительством идеолога клубного ресторана «Эмигранты» Оскара Ренкеля отправились директор моды журнала «Собака.ru» Ксения Гощицкая, главный фуди Петербурга Алена Мельникова, историк моды Мэган Виртанен и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов