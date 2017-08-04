Концерт Jay-Jay Johanson

На крыше HI-HAT выступил один из самых сентиментальных артистов современности Jay-Jay Johanson, в очередной раз очаровав всех собравшихся своей трогательностью. Не только в музыкальном плане, но и в человеческом: он был щедр на автографы и объятия, так что ни один поклонник в этот вечер не остался без внимания. Прикоснуться к легенде (в прямом смысле этого слова) успели промоутер Arram Mantana, Kto DJ? (Федор Крылов), дизайнер Артем Гвоздев и многие другие.

Фото: Софья Петина

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