Премьерный показ VR фильма «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве»

20 июля в Главном штабе Эрмитажа состоялась премьера фильма «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве». Картину с участием Константина Хабенского гости смотрели в очках виртуальной реальности. Актер исполнил роль мистического экскурсовода, который провел зрителей через эпохи: от Екатерины II через времена Николая I к современности. Также в рамках показа прошел концерт композитора фильма Михаила Мищенко, а подражал пианисту художник Покрас Лампас. Побродить в виртуальных залах музея пришли солист Михайловского театра Джулиан Маккей, Ален Энумба, дизайнер Янис Чамалиди и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов