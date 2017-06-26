Как прошел Geek Picnic-2017 в Петербурге

В Пулковском парке в этот уикенд прошел фестивали Geek Picnic-2017, на котором собрались главные идеологи научпопа. Его хэдлайнером стал ученый-биолог Ричард Докинз (расшифровку его выступления читайте тут), выступление которого пытался запретить Виталий Милонов, но усилия последнего пропали почем зря. Создатель концепции мемов не только прочитал свою лекцию, но и собрал самую длинную очередь желающих получить его автограф. Сыграть в игры разума, а именно этим занимались участники фестиваля, в эти выходные пришли художник Сергей Бугаев-Африка, вокалистка группы "Барто" Мария Любичева, пиар-агент Стивена Тайлера и Элиса Купера Кен Шаффер и многие другие.

Фото: Михаил Вильчук