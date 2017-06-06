В Театре музыкальной комедии состоялась торжественная церемония вручения двенадцатой ежегодной премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Ознакомиться с полным списком победителей вы можете тут. До того, как со сцены были объявлены лауреаты премии, гости, среди которых были актриса Ксения Раппопорт, дизайнер Юлия Матвиенко, художник Покрас Лампас, солистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и многие другие, собирались в фойе театра. На красной ковровой дорожке и в зрительном зале можно было встретить представителей богемы и бизнеса, деятелей искусства и кино, интеллектуалов, модников и прогрессивную молодежь.

Церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Красная дорожка. Часть 1.

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