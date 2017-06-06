Торжественная церемония вручения двенадцатой ежегодной премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоялась в Театре музыкальной комедии. Для ее проведения в Петербург приехала бессменная ведущая «ТОП 50» Ксения Собчак и актер Максим Виторган — как отметила сама Ксения, она, наконец, выступит со своим законным — во всех смыслах слова — спутником. Ознакомиться с полными списком победителей вы можете тут.

Среди гостей вечера — издатель журнала «Собака.ru» Ника Белоцерковская, вице-президент компании Mercury Алла Вербер, актриса Ксения Раппопорт, фигурист Алексей Ягудин, телеведущий Андрей Ургант и многие другие.

Журнал «Собака.ru» выражает благодарность партнерам премии: IQOS, ДЛТ, Nespresso, Мегафон, Ингосстрах, Cadillac, Wella Professionals, FRG, Simple, Fruit Up, Greenfield.

Фото: Виталий Коликов