Сергей Полунин на премьере фильма «Танцовщик» на «ЛенДоке»

Представить в Петербурге фильм «Танцовщик», снятый режиссером-документалистом Стивом Кантором, приехал его главный герой Сергей Полунин в компании с продюсером картины Габриэль Тана. Лента рассказывает историю жизни самого молодого премьера театра Ковент-Гарден в истории королевской труппы. Юный танцор в свои двадцать лет покорил театральный олимп, после чего внезапно ушел со сцены, чем шокировал весь мир. Создатели включили в «Танцовщика» редкие кадры из домашней видеотеки семьи Полунина.

Как признался нам сам Сергей, к слову, герой обложки нашего майского номера, он был в восторге от съемок: «Все оказалось даже круче, чем я думал! Работники кино — избалованные люди. Для меня съемки стали чистым фаном — я все время ощущал себя ребенком на детской площадке. По сравнению с балетом, это очень легко — никаких тебе одиннадцати часов физического напряга».

Пообщаться с рок-звездой от балета и первыми увидеть фильм приехали многие коллеги Полунина, в том числе артист балета и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов с супругой Владой, солист труппы Михайловского театра Джулиан Маккей, артист Мариинского театра и хореограф Илья Живой и многие другие.

Фото: Виталий Коликов