Сергей Полунин на премьере фильма «Танцовщик» на «ЛенДоке»

Представить в Петербурге фильм «Танцовщик», снятый режиссером-документалистом Стивом Кантором, приехал его главный герой Сергей Полунин в компании с продюсером картины Габриэль Тана. Лента рассказывает историю жизни самого молодого премьера театра Ковент-Гарден в истории королевской труппы. Юный танцор в свои двадцать лет покорил театральный олимп, после чего внезапно ушел со сцены, чем шокировал весь мир. Создатели включили в «Танцовщика» редкие кадры из домашней видеотеки семьи Полунина.

Как признался нам сам Сергей, к слову, герой обложки нашего майского номера, он был в восторге от съемок: «Все оказалось даже круче, чем я думал! Работники кино — избалованные люди. Для меня съемки стали чистым фаном — я все время ощущал себя ребенком на детской площадке. По сравнению с балетом, это очень легко — никаких тебе одиннадцати часов физического напряга». 

Пообщаться с рок-звездой от балета и первыми увидеть фильм приехали многие коллеги Полунина, в том числе артист балета и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов с супругой Владой, солист труппы Михайловского театра Джулиан Маккей, артист Мариинского театра и хореограф Илья Живой и многие другие. 

Фото: Виталий Коликов

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Бэкстейдж: как мы снимали Сергея Полунина в Лондоне для обложки «Собака.ru»

Сергей Полунин: «Нам всем в жизни нужно больше танца — он освобождает и снимает телесные зажимы»

Сергей Полунин танцует в новой рекламе Diesel

Кто, если не мы: наши на мужской неделе моды в Милане f/w 2015

Сергей Полунин стал лицом рекламной кампании Marc Jacobs

Шопинг. Сергей Полунин

Уикенд в Петербурге с 23 по 26 марта

Уикенд в Петербурге: с 23 по 26 февраля