Собчак, Цискаридзе, Матвиенко, Пиотровский и другие на показе от бутика Babochka

Владелица империи BABOCHKA Хатуля Авсаджанашвили, похоже, совершила невозможное — на один вечер убедила телеведущую Ксению Собчак, издателя «Собака.ru» Нику Белоцерковскую, владелицу ресторана «КоКоКо» Матильду Шнурову, дизайнера Юлию Матвиенко, телеведущую Юлию Барановскую и других светских девушек выступить в качестве моделей на показе Alexander Terekhov.

Такие усилия неспроста — на крыше Grand Hotel Europe в этот вечер отмечали ре-открытие бутика Babochka постоянные клиенты и давние друзья одного из старейших брендов Петербурга в области моды. Режиссером шоу выступил Сергей Луковский — пожалуй, главный постановщик всех модных показов в городе.

Среди гостей вечера появились супруги новоиспеченных моделей: лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, владелец компании «Уникум» Борис Белоцерковский и бизнесмен Сергей Матвиенко. Также поздравить владельцев Babochka с праздником пришли актриса Ксения Раппопорт, издатель Борис Пиотровский, основательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева, ректор Академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, Милана и Наталья Тюльпановы, и многие другие.