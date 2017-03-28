Открытие бального зала «Крыша» в Belmond Grand Hotel Europe

В Belmond Grand Hotel Europe 25-го марта состоялось официальное открытие после реставрации исторического бального зала «Крыша». Вечеринка прошла в формате театрального представления: в зале с мозаичным потолком и обилием лепных узоров, предназначенном для проведения светских раутов, сыграли свадьбу. После реновации пространство «Крыши» оказалось поделенным на тематические зоны — комнату невесты и жениха, где гости имели возможность провести «свадебную» фотосессию. В конце вечера, на закрытом гала-ужине, выступила певица и номинант премии «ТOП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» MANIZHA.

Фото: Виталий Коликов

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